DIFFICOLTA facile

La soppressata toscana protagonista di questa fresca ricetta ricca di sapore. Avevo le ultime arance della stagione e mi è venuto in mente di farle in insalata, ma non una semplice insalata. Così ho fatto un po' di ricerche, come ormai sapete, mi piace andare a scovare ricette dimenticate che un tempo imbandivano la tavola contadina, fatte di ingredienti poveri ma ricchi di vero sapore. Così ho riscoperto l'insalata di soppressata toscana e arance.

Un piatto povero, portato in tavola un tempo come antipasto oppure come secondo piatto. La soppressata toscana, è un salume antico, preparato con le parti della testa del maiale condite e cotte. Veniva consumata sul tozzo di pane oppure condita con le verdure dell'orto. Se non lo avete ancora provato, è arrivato il momento, rimarrete stupiti dal suo sapore antico.