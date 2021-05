DIFFICOLTA facile

Oggi vi porto in Egitto con la ricetta della zuppa egiziana di lenticchie rosse. Un piatto che far star bene solo a guardarlo, con i suoi colori e il profumo speziato, anche senza assaggiarlo si prova una sensazione di immenso benessere.

Questa ricetta è molto antica, come quelle della cucina storica tradizionale egiziana che prevedono l’utilizzo delle lenticchie, sopratutto quelle rosse.

Io personalmente le uso molto perché, essendo la paladina della cucina veloce, le adoro: cuociono in poco tempo e non necessitano di ammollo prima, insomma il legume secco che fa per me!