Insalata di seppie, pesche e avocado

DIFFICOLTA facile

Un delizioso mix di gusto e freschezza dal blog "La gaia cucina di Patty" che propone una ricetta davvero golosa, perfetta sotto l'ombrellone ma anche da portare in ufficio per chi rimane in città. Si tratta di una insalata di seppie preparata con la pesca e l’avocado per avere un pasto completo in una soluzione unica e di godere della particolarità dei sapori che insieme si fondono mirabilmente.