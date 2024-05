Questa insalata di gamberetti e asparagi con patate e spinaci novelli è un antipasto semplice, facile e veloce da realizzare. Le rondelle di patate novelle e gli spinaci novelli fanno da contorno ai gamberetti, per questa sfiziosa insalata di gamberetti e asparagi il tutto condito con una salsina ottenuta frullando i gambi degli asparagi con l’olio, il succo di limone, la senape, sale e pepe.

PROCEDIMENTO

Lavare accuratamente gli spinaci. Sbucciare le patate, ridurle a rondelle e cuocere al vapore per 10/12’ minuti. A metà cottura unire i gamberetti privati del carapace e del budello intestinale.

Pulire e lavare gli asparagi, eliminare la base del gambo più dura. Immergere gli asparagi puliti in acqua bollente salata e cuocere per 10 minuti. Scolare gli asparagi e trasferire subito in una ciotola con acqua ghiacciata, poi scolare, asciugare e tagliare le punte a metà verticalmente e a fettine i gambi.

Preparare il condimento frullando le rondelle di gambi di asparagi, il succo di mezzo limone, 2 cucchiai di senape, sale e pepe e 4 cucchiai di olio extravergine.

Disporre gli spinaci, gli asparagi, le patate e i gamberi in un grande piatto.

Servire questa insalata di gamberetti e asparagi con la sua salsina a parte, in modo che ogni commensale condisca il suo piatto a piacere.

A cura di Indira Fassioni