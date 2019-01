Il bonet all'astigiana: dolci segreti per farlo al meglio

DIFFICOLTA' facile

Se amate gli amaretti e i dolci al cucchiaio questo è il dessert ideale per soddisfare il vostro palato. Si narra che questa preparazione, di antichissime origini piemontesi, prenda il nome dal termine dialettale bonèt, ovvero cappello tondeggiante, la cui forma ricorda quella dello stampo a tronco di cono basso utilizzato per la cottura del budino e che di fatto in passato era in rame e veniva chiamato bonèt ëd cusin-a, cappello da cucina, berretto del cuoco. Un’altra versione fa risalire la denominazione di bonet al fatto che il dessert essendo servito a fine pasto precede il momento in cui l’ospite indossa il cappello per andare via. Mentre riflettete sull’opzione più convincente, eccovi la ricetta, tratta dal numero di gennaio del magazine di COTTO E MANGIATO, per un dessert originale e davvero semplice da preparare.