Dal 2013 ogni 24 marzo si festeggia la Giornata Europea del Gelato Artigianale. Amato da grandi e da piccini, ognuno opta per preferenze che vanno dalle creme alla frutta o ai nuovi gusti più particolari che la fantasia dolciaria ha creato negli ultimi anni. Il gelato al cioccolato è uno tra i più apprezzati ed è facile realizzarlo in casa con panna fresca, latte e cioccolato fondente. E' un classico! Piace a tutti, si può abbinare a gusti altrettando classici come fiordilatte, nocciola o pistacchio ma anche fragole, menta o pesca! Se ne avete la possibilità, guarnite le coppe di gelato al cioccolato con i triangolini o i cilindri di cialda.