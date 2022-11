Frollini al cacao

DIFFICOLTA facile

I frollini sono un classico, piacciono a tutti e poi questi hanno due punti di forza in più: Il cacao e la marmellata. Un binomio super goloso che fa subito festa. Sono ideali da preparare in questo periodo: da tenere pronti in casa e sgranocchiare per un'improvvisa voglia di dolce, da condividere con gli amici o perfetti da regalare in un sacchettino realizzato in casa.