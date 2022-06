La delizia alla crema di vaniglia e cioccolato è il dessert ideale per queste calde serate .

PROCEDIMENTO

Per prima cosa preparate la crema, scaldate il latte insieme alla vaniglia e nel frattempo lavorate lo zucchero con i tuorli.

Aggiungete la maizena e quando il composto sarà omogeneo aggiungete il latte.

Fate cuocere qualche minuto fino a che la crema non si sarà raddensata.

Dividetela poi in 2 parti, fate sciogliere a bagno maria il cioccolato e aggiungetelo in metà crema.

Ora potete iniziare a comporre il vostro dolce: prendete dei contenitori mono porzione, versate la crema alla vaniglia sulla base, coprite con i savoiardi intinti nell'alchermes e coprite con la crema al cioccolato.

Lasciate raffreddare in frigorifero per 2 ore poi, capovolgete le vostre delizie in un piatto da portata e potete servire.

Se dovete prepararlo per i bambini, intingete i savoiardi nel latte e cacao invece che nell'alchermes.

Segui la ricetta su: lagaiacucinadipatty.com

A cura di Indira Fassioni