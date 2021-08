Crostata di mirtilli, meraviglia senza cottura

DIFFICOLTA facile

Le crostate senza cottura sono ricette facili, veloci e alla portata di tutti. Perfette per tutte le volte che vogliamo soddisfare la voglia di dolce senza soffrire con il forno acceso. Solo, peccato per le decorazioni tipiche della crostata che in questa versione, quasi sempre, mancano. Ma se non volete rinunciare a una crostata classicamente decorata, usate parte della base di biscotti per lo scopo. Stendete con il mattarello l’impasto creando una base di circa 6mm, mettete in freezer per una ventina di minuti e poi con un taglia biscotti ricavate delle forme da usare per decorare.