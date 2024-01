DIFFICOLTA facile

Le pere sono un frutto molto amato da tutta la famiglia: possono essere consumate crude oppure cotte, sia in padella che al forno, per preparazioni sia dolci che salate. La ricetta delle crespelle con pere caramellate, vi stupirà piacevolmente per la morbidezza del gusto e la delicatezza dei sapori. Potrete trovare molte altre idee sfiziose da realizzare con le pere sul numero di gennaio di Cotto e mangiato Magazine.