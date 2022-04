Per il blog "La gaia cucina di Patty" oggi vi propongo una ricetta per i giorni della prossima Pasqua. Si tratta delle cotolette di agnello con flan di carote e zenzero . Una ricetta piuttosto facile e dal grande gusto , un classico accompagnato da un contorno che regala un tocco di colore e sapore straordinario dato dallo zenzero .

PROCEDIMENTO

Come prima cosa, lessate le carote in acqua bollente per una ventina di minuti.

Scolatele e mettetele nel bicchiere del frullatore ad immersione, aggiungete la panna e frullate.

Incorporate lo zenzero grattugiato, l’uovo e il formaggio grattugiato.

Mescolate bene e rovesciate il composto negli appositi stampini da forno.

Cuocete per circa 15 minuti a 180 gradi.

Scaldate la padella, metteteci il burro e il rosmarino.

Cuocete le cotolette qualche minuto per lato, salate, pepate e saranno pronte da servire insieme ai vostri flan.

Seguite la ricetta sul blog: https://www.lagaiacucinadipatty.com/

A cura di Indira Fassioni