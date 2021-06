DIFFICOLTA facile

Albumi in eccedenza da smaltire e ciliegie in abbondanza? Ecco gli ingredienti perfetti per la colazione più strana e insolita del mese giugno... E siccome non si accende il forno per il caldo, ecco che il microonde ci viene magicamente in soccorso per queste Ciliegie con meringa morbida. Non c’è che dire: un abbinamento goloso ma che piacerà anche agli sportivi, grandi “appassionati” degli albumi. Cosa ne pensate?