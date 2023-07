Cheesecake alle fragole senza cottura

Questa torta è una variante della classica cheesecake cotta in forno, è più leggera perchè non contiene uova e può essere aromatizzata e decorata con la frutta che si preferisce , ottima anche con pesche e albicocche.

PROCEDIMENTO

Per la base frullate i biscotti con il burro morbido e foderate una tortiera a cerniera, di 18-20 cm, con carta forno bagnata e strizzata.

Versate nella tortiera il composto di biscotti premendo bene con il dorso di un cucchiaio e fatelo riposare in freezer per 20 minuti. Ammollate la colla di pesce in una ciotola con acqua fredda per 5 minuti.

Preparate la crema mescolando lo zucchero con 200 ml di panna fino a farlo sciogliere poi aggiungete la ricotta e la robiola.

Scaldate la restante panna e unite la colla di pesce ben strizzata e mescolate con una frusta. tagliate a metà la stecca di vaniglia e raccogliete i semi.

Unite il composto della panna e colla di pesce con quello ai formaggi e i semi della vaniglia. Versate la crema ottenuta sulla base di biscotti e riponete la cheesecake in frigorifero per almeno 2 ore.

Per la gelatina alle fragole mettete a mollo la colla di pesce in una ciotola con acqua fredda. Frullate le fragole con lo zucchero finchè il composto diventa liscio e senza grumi.

Mettete in un pentolino una piccola parte del frullato di fragole e scaldatelo quindi aggiungete la colla di pesce sgocciolata e mescolate bene. Unite i due frullati ed il succo di limone.

Togliete la torta dal frigorifero e versate la gelatina alle fragole. Rimettete la torta in frigorifero per almeno 4 ore.

Dopo il riposo in frigo estraete la torta dallo stampo, togliete delicatamente la carta forno e posizionate la torta su un piatto da portata.

Servite la torta appena tolta dal frigo.

A cura di Indira Fassioni