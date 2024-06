Cheesecake ai frutti di bosco

La crema va preparata rigorosamente a mano, senza fruste elettriche o planetaria, non dovete montare il composto ma lavorarlo delicatamente senza incorporare aria. Questo vi garantirà una cheesecake perfetta e senza crepe o imperfezioni. In una ciotola, per prima cosa, lavorate il formaggio spalmabile insieme alla ricotta setacciata e allo yogurt greco con una spatola di silicone o con una frusta, fino a rendere morbido il composto. Se necessario, passate il minipimer senza incorporare aria. Unite lo zucchero e la vaniglia, continuando a lavorare con la frusta a mano. Aggiungete le uova precedentemente mescolate in una ciotola - per amalgamare tuorlo e albume - un po' alla volta facendo assorbire e incorporare bene. Infine, unite la farina setacciata mescolando, senza formare grumi (potete prelevare anche una parte di composto e unirlo poco alla volta, in una ciotolina, alla farina setacciata e poi unite questa "pastella" al restante composto. In questo modo scongiurate ogni rischio di grumi!). Passate nuovamente il minipimer, se necessario, senza incorporare aria, per avere un composto perfettamente liscio.