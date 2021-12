Caviale italiano, ostrica e aria ingabbiata

Ideata dagli Chef Butticé del ristorante "Il Moro" a Monza , è una delle proposte per il menù di Natale del 2021 . Una ricetta estremamente raffinata che regala segreti d'esecuzione per realizzare nella vostra cucina un piatto da Oscar!

PROCEDIMENTO

Fate bollire la pasta per 40 minuti a 85°C, scolatela e fatela asciugare in ambiente asciutto per 24 ore.



Fate scaldare l’olio sino a 190°C e friggete la pasta (soffiatura).



Preparate un’emulsione con le noci di ostriche e l’acqua in esse contenuta, aggiungendo 10 gr di olio evo.



Mettete le mandorle in frullatore, con due cubetti di ghiaccio e 10 gr di acqua. Frullate ad alta velocità fino al raggiungimento di una consistenza cremosa.



Assemblamento del piatto:



disponete l’emulsione di ostriche nel fondo piatto (a specchio), create tre spuntoni con la crema di mandorla ed adagiatevi la pasta soffiata, guarnite con il caviale, l’aneto, i fiori eduli e servite.

A cura di Indira Fassioni