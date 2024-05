Carbonara di ricci di mare

Per gli amanti del mare e dei profumi iodati, Mirko Di Mattia, chef del ristorante Livello1 di Roma, ci ha regalato la ricetta della sua iconica Carbonara ai ricci di mare , un primo semplice da realizzare in casa ma che stupisce il palato.

PROCEDIMENTO

In una padella far sudare il guanciale senza aggiunta di grassi fino a farlo diventare croccante. Intanto inserire gli spaghetti in una pentola con acqua bollente.

In una padella fare un fondo con un po' di acqua, pepe macinato e un pizzico di sale. Scolarci la pasta ancora ben al dente e farla mantecare sino a cottura ultimata.

A questo punto aggiungere la polpa dei ricci. Impiattare realizzando un nido con la pasta e ultimare con una spolverata di pecorino grattugiato, il guanciale croccante e una macinata di pepe.

A cura di Indira Fassioni