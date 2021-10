Bowl con cavolo cappuccio, semi di sesamo, arancio e pomodori secchi

DIFFICOLTA facile

Negli ultimi anni le bowl sono diventate una nuova moda alimentare!

La mia bowl con cavolo cappuccio, semi di sesamo, arancia e pomodori secchi è una preparazione semplice, saporita, profumata e leggera.

Questa ricetta è ideale come contorno ma è perfetta anche da servire come base per preparare una bowl a cui aggiungere cereali e proteine per creare un piatto unico completo e bilanciato.