Babaganoush di melanzane

Il babaganoush viene chiamato anche caviale di melanzane , ed è perfetto da servire come antipasto , contorno o salsa di accompagnamento .

PROCEDIMENTO

Lavate le melanzane e cuocetele intere in forno avvolte in un foglio di stagnola a 180° per 1 ora.

Controllate che le melanzane siano molto morbide prima di toglierle dal forno.

Lasciate raffreddare le melanzane, apritele ed estraete la polpa con un cucchiaio.

Versate la polpa e gli altri ingredienti in un frullatore fino ad ottenere una crema.

Rovesciate la crema in una ciotola capiente e decorate con un filo d’olio extravergine di oliva, semi di sesamo, un pizzico di paprika affumicata e alcune foglioline di basilico o menta fresca.

Solitamente il babaganoush viene accompagnato con pane pita o naan, ma io ho scelto di servirlo con della piadina romagnola integrale tagliata a spicchi sottili e ben tostata in padella.

A cura di Indira Fassioni