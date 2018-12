Albero di crespelle con salmone e spinaci

PROCEDIMENTO

SETACCIATE la farina in una terrina. Aggiungete un pizzico di sale, poi versate il latte a filo, mescolate bene facendo attenzione che non si formino grumi.



MONTATE l’uovo intero e il tuorlo con il burro ammorbidito, quindi unite il composto ottenuto alla farina e al latte, in modo da formare una pastella. Lavate accuratamente gli spinaci, asciugateli e tagliateli a listarelle. Fateli appassire in una padella con poco olio extravergine.



PRENDETE UNA PADELLA antiaderente di 12 cm circa di diametro, ungetela con qualche goccia d’olio e fatela scaldare a fuoco medio. Versate tre cucchiai di pastella nella padella calda e, quando la crespella diventa dorata, giratela, terminate la cottura e poi trasferitela su un piatto. Preparate altre crespelle, fino a terminare la pastella.



FARCITE le crespelle ottenute con il formaggio, una fettina di salmone affumicato e un cucchiaio di spinaci. Arrotolatele e poi tagliatele per formare dei piccoli cilindri. Con i rotoli di crespelle formate una composizione a forma di albero di Natale. Infine, decorate con il caviale rosso.



