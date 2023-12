I regali di Natale ideali per ogni foodie che conoscete

Dal cioccolato delle feste alle ultime novità a tema vino, dalle bottiglie ai kit per gli amanti degli spirits, fino agli arnesi da cucina e alle latte da collezione. I regali di Natale a tema food & drink sono sempre un’ottima idea adatta a tutti i food lovers, con le loro forme, dimensioni e confezioni regalo diverse e creative: ecco le nostre scelte adatte a parenti ed amici, talmente buone che potreste decidere di fare un regalo anche a voi stessi.

Ingredienti e strumenti per gli amanti della cucina

Gli affilatori Horl® 2

Direttamente dalla Foresta Nera, gli innovativi affilatori per coltelli made in Germany sono il regalo perfetto per gli appassionati di cucina. Horl® 2, l’affilatore a rullo in tonalità noce e quercia, realizzato i due parti, un rullo per affilare con disco in diamanti industriali per la molatura vera e propria e un disco in ceramica per raccogliere i residui di polvere. L’altra parte è un supporto in legno con due spigoli composti da due potenti magneti che fermano la lama e consentono di affilare i propri strumenti di cucina in totale sicurezza. Top di gamma è la versione Horl®2 Pro, realizzato con laminatura in bronzo, composto da un ingranaggio planetario che consente un’affilatura tre volte superiore al fratello minore Horl 2.

Gli accessori di Lèkuè

Il Kit Christmas Cookies del brand spagnolo distribuito da Schoenhuber, contiene tutto il necessario per realizzare golosi biscotti a tema natalizio, oppure da completare con un nastrino e appendere ai rami dell’albero. Presentato all’interno di un’elegante box in latta, il kit include cinque stampini in acciaio inox con i quali realizzare facilmente biscotti a forma di Babbo Natale, renne, pacchetti regalo, bastoncini di zucchero e campane. Per realizzare i biscotti si possono il Bread maker e il Tappetino che consente di stendere la pasta e infornarla. Lèkuè propone anche una serie di Stampi Puzzle per ottenere biscotti a forma di abete, cuore o stella dalle sagome perfette.

Oggi cucino io! di FABA

Il Raccontastorie ha creato un set perfetto per tutti i piccoli appassionati di cucina, che amano dilettarsi con mamma o papà a fare i biscotti o a creare nuove ricette. Oggi Cucino io! include la cassa audio FABA e un Personaggio Sonoro che racconterà tante storie dedicate al mondo dei fornelli, dai grandi classici alle novità tra cui Barbie e Hotwheels e uno speciale ricettario con tantissimi spunti per creare il menu di Natale realizzato in collaborazione con la nutrizionista Verdiana Ramina. All'interno del kit è incluso inoltre un porta merenda e un set di posate, per portare a scuola la ricetta preparata a casa.

I vasi serigrafati di Casa Marrazzo

L’azienda conserviera campana con sede a Pagani, nell'Agro Nocerino Sarnese, famosa non solo per la sua ampia gamma di pomodori, ma anche per i suoi peperoni arrostiti, per i friarielli, per i legumi e le confetture, propone i suoi vasi serigrafati vincitori del Diamond Award (Best Of Show) ai Pentawards. Auge Design ha applicato su vasi di vetro trasparente di forma conica e con marchio impresso alla base illustrazioni di mestoli, forbici, forchette e vari oggetti di “casa” rappresentati con stile contemporaneo.

Cru Caviar

La realtà artigianale che detiene il primato come produttrice di caviale Beluga nel nostro Paese propone diverse idee regalo per poter permettere a tutti di regalare il lusso del gusto dell’eccellenza tutta italiana. La Cru Caviar Experience, nata per festeggiare i 50 anni della famiglia Bettinazzi nel mondo dell’acquacoltura, comprende la visita agli allevamenti, l'immersione nella vasca tattile con gli storioni e la degustazione guidata di caviale. Novità del Natale 2023 è la preziosa confezione regalo in collaborazione con il pastificio Verrigni, unico al mondo a trafilare la propria pasta in oro: 3 preziose box con 3 ricette diverse. Cru Caviar propone, inoltre, una sua personalissima versione del sigaro, realizzato artigianalmente con caviale puro, stagionato e grattugiato.

Il gelato di Gusto 17

L’innovativo ed originale concept di gelato artigianale gourmet e personalizzato presenta la sua Christmas Edition: tornano gli STECCHI XMAS TREE realizzati a mano che riproducono la forma di un albero di Natale addobbato per le feste, disponibili nella versione verde rappresentata dallo Stecco gelato al Pistacchio Salato di Sicilia ricoperto di Cioccolato Bianco e Spirulina oppure nel tipico rosso natalizio per dar vita ad uno Stecco gelato al Cioccolato al Latte ricoperto di Cioccolato Rosso. Ad arricchire la collezione i gustosi Torroncini ripieni di gelato alla Mandorle con tre diverse coperture al Cioccolato Fondente, Cioccolato al Latte e Nocciole Piemonte oppure Cioccolato Bianco e Pistacchi.

BluRhapsody®, la pasta che fa festa

Il party di Natale sarà senz’altro un successo con i Vortipa BluRhapsody®: bocconi di pasta a forma di alberelli 3D da preparare secondo il proprio gusto, aggiungendo guarnizioni a tema come le uova di salmone aka gustose palline natalizie. La forma dei Green Vortipa è ottenuta tramite la stampa 3D, mentre la materia prima è pasta di semola di ottima qualità. Da non perdere anche la capsule collection Cometa BluRhapsody® che sintetizza nella forma di cometa 3D la tradizione del Natale. Basta cuocerle in acqua dolce, farcirle con goduriose mousse e guarnirle con meringhe e mirtilli rossi per ottenere deliziosi minidessert.

Foie Gras Gourmet

Dal 2014, Foie Gras Gourmet invia in tutto il mondo, deliziosi foie gras d’anatra e d’oca di produttori altamente selezionati, che regalano al palato la ricchezza dei loro aromi. Una selezione dei migliori foie gras del Sud-Ovest della Francia IGP, realizzati da una cooperativa di artigiani che presta estrema attenzione alla qualità del prodotto. Tra le proposte di Natale 2023, il Chutney di mango, Chutney di fichi e Confit di cipolla, tutti provenienti da agricoltura biologica del marchio Saveurs & Fruits, le Bucce di Tartufo Nero e i Tartufi Neri extra spazzolati della marca Plantin.

Flying Tiger

Il love brand danese propone una serie di idee regalo adatte ad amici, colleghi e parenti: per gli amanti dei dolci, si può scegliere tra il Kit pasticceria, con 4 icone timbri decorativi e un rotolo di legno, o il Set per fonduta al cioccolato, con un supporto in metallo, una ciotola in porcellana e due forchette in metallo a forma di cuore. Adatto agli wine lovers, invece, il Kit da sommelier, in acciaio inossidabile, con una scatola a forma di bottiglia che include un beccuccio, un anello salvagoccia e un apribottiglie.

Per i chocolate lovers

La Perla di Torino

La nota firma del cioccolato torinese dal 1992 ha creato una collezione natalizia ricca di novità e confezioni eleganti. Torna La Perla di Natale, creazione di cioccolato a forma di Albero, proposta nei gusti Pistacchio, Arachide Salata e Cioccolato Fondente. Non manca la selezione di Tartufi di Cioccolato, che racchiude sia i sapori più classici dei primi tartufi Bianco e Nero che le originali ricette di Tiramisù e Arachide Salata, all’interno di una confezione dalle tinte rosse natalizie con il profilo della Mole. E ancora, strenne di Natale, assortimenti di Tartufi di cioccolato e Gianduiotti, oltre ai panettoni classici o creativi, come la novità di quest’anno al gusto Marron Glacés.

La Magie de Noël di Charlotte Dusart

La ricerca sul gusto della cioccolatiera belga è unica: le combinazioni sono irresistibili come nella crema spalmabile al gusto Specoluus. Primo atteso pezzo della nuova Capsule Collection Noël 2023 è il Calendario dell’Avvento, mentre divertente e iconica è la renna in cioccolato che nasconde al suo interno piccoli pezzi di cioccolato latte, bianco e fondente. Torna a grande richiesta la Tavoletta degli Elfi, con fondente Madagascar 71%, uno strato di gelée di lampone e un cremino pistacchio, all’interno della quale potrebbe essere nascosto un golden ticket. E ancora, la choco bomb Arturo il Pupazzo e la Valigia di Babbo Natale che contiene una tavoletta di cioccolato al caramello coperta di sprinkle colorati, una cioccolata calda, un piccolo Babbo Natale di cioccolato al latte e un mix di figurine natalizie, di cioccolato bianco, al latte e fondente.

Per gli amanti degli spirits

I regali Mazzetti d’Altavilla

L’azienda del Monferrato che dal 1846 distilla grappe di singolo vitigno, propone una serie di regali che faranno impazzire i grappa lovers: irrinunciabili le piccole degustazioni di grappe piemontesi, in versione Storie di Vitigno (singolo vitigno) o Riserve di Famiglia (invecchiate più di 18 mesi), e il Calendario dell’Avvento con una selezione di 12 prodotti per scoprire la linea Casa della Grappa. Carinissime anche le Palline di Natale da appendere all’albero, da scegliere fra la pallina gialla Merry Grappa, la pallina bianca Gin-Gle Ball e la pallina rossa con Bitter Mazzetti. Così come il Kit Gin & Tonic Mazzetti - Franklin & Sons, con Gin e toniche diverse già dosate per realizzare fino a 10 cocktail. Originale anche il kit con Brandy Italiano Mazzetti invecchiato 12 anni e cioccolato extra fondente Baratti&Milano con tagliere, coltellino e due calici a goccia. Infine, da non perdere l’Oro di Mazzetti, liquore di Grappa di Moscato dalla bottiglia dorata con microscaglie di oro alimentare 23 carati, da abbinare alle praline di cioccolato extra fondente Baratti&Milano, contenute nel fascinoso ForziOro.

The Macallan e Stella e Mary McCartney

Le designer inglesi figlie d’arte hanno collaborato con The Macallan per la creazione della terza edizione di The Harmony Collection, che celebra l’amore delle sorelle per la Scozia attraverso il single malt whisky The Macallan Harmony Collection Amber Meadow. Le scatole e le etichette sono state realizzate utilizzando gli sfalci d’erba abbandonati, il packaging è arricchito da fotografie scattate da Mary McCartney. Un whisky in edizione limitata creato utilizzando una combinazione di botti di rovere ex-sherry ed ex-bourbon. Dal colore sera d'estate, predominano aromi di arancia e limone, caprifoglio, vaniglia, cocco e campi d'orzo maturo, e al palato sentori di rovere, limone, melone, scone, mandorla e tè verde.

Brugala Colección Visionaria

Il famoso marchio dominicano di rum ultra-premium Brugal, da oltre 135 anni simbolo di maestria nel campo del rum, presenta la collezione di rum in edizione limitata. La tecnica innovativa con cui viene prodotto consiste nella tostatura delle botti con l’ausilio di ingredienti naturali, in modo da arricchire il liquido con gli aromi organici utilizzati solo per il legno. Il risultato non è quindi un rum aromatizzato, poiché gli ingredienti vengono a contatto esclusivamente con le botti. Questa prima edizione della serie è dedicata al cacao, con semi accuratamente selezionati a mano nella Repubblica Dominicana al 100% di provenienza locale. Realizzata dalla Maestra Ronera Jassil Villanueva Quintana, ogni bottiglia è avvolta in una rete blu navy, omaggio all'iconica rete protettiva di Brugal.

Amara Agricolo

Il primo liquore ottenuto dalla fioritura di ginestra selvatica dell'Etna. Un'edizione speciale di Amara dedicata al lavoro di contadini ed agricoltori che da quattro generazioni si prendono cura degli agrumeti di famiglia alle pendici del vulcano. Un amaro molto equilibrato che alterna le note pungenti della ginestra e la freschezza delle erbe spontanee dell’Etna, di colore giallo ambrato, fortemente caratterizzato dai profumi della ginestra appena raccolta.

Fratelli Branca

Casa Branca propone per Natale i suoi irrinunciabili: il classico Fernet-Branca con il nuovo Special Pack con bicchiere da collezione, rivisitazione super pop dell’iconico manifesto del 1920; Stravecchio Branca, brandy dall’aroma deciso e dal gusto dolce e avvolgente; Carpano Classico, nato nel 1786, è il primo vermouth deciso perfettamente bilanciato grazie all’utilizzo delle bucce di arancio amaro fresco e dello zucchero bruciato che dona il particolare colore ambrato al prodotto; Antica Formula, eccezionale vermouth italiano, inventato proprio da Antonio Benedetto Carpano nel 1786; Punt e Mes, conosciuto in tutto il mondo per il suo giusto equilibrio tra l’intrigante nota agrumata tipica di Carpano e l’amaro della china; Caffè Borghetti, noto come il “vero liquore di caffè espresso”, un mix di sapori unici, caldi e dolci che hanno un magico legame con la tradizione delle botteghe veneziane del caffè del XVII secolo.

Per i coffee & tea lovers

Goppion Caffè

La storica torrefazione trevigiana compie 75 anni e per festeggiare l’importante traguardo ha creato una riedizione delle due latte storiche dell’azienda, nate nel 1948 e nel 1960. Sulle confezioni si scorge Piazza dei Signori, luogo simbolo di Treviso, città da cui ha inizio la storia di Goppion nel 1948. Le latte storiche contengono caffè centroamericani 100% Arabica, una miscela pregiata dal sapore dolce e dall’aroma equilibrato, morbido al palato e dal retrogusto di cioccolato.

Mirabilia

Il servizio dedicato agli Specialty Coffee ha deciso di promuovere ulteriormente questo mondo proponendo una box degustazione natalizia contenente 5 caffè e 4 diverse experience che permetteranno ad appassionati e neofiti di condividere la scoperta di nuovi sapori, fino a trovare la propria via verso un consumo più consapevole del caffè. Al momento del workshop, verrà consegnato il “Kit sorpresa Mirabilia” composto da una o più tipologie di caffè, ricette e altre sorprese da utilizzare sia durante l’esperienza che successivamente.

La via del Tè

Tante le proposte per Natale del brand fiorentino dedicato alla divulgazione della cultura del tè in un paese “coffee oriented”. La prima è il Calendario dell’Avvento 2023: in ogni finestrella sono presenti un aforisma e una curiosità sul tè, oltre a un tè o una tisana diversi da scoprire e un filtro biodegradabile in cotone o in tessuto trasparente. Bellissima anche la Tisaniera Noel, con un decoro delle quattro piante natalizie tradizionali beneauguranti: vischio, agrifoglio, pungitopo e rosa di Natale. Infine, da non perdere la nuova miscela natalizia Very Christmas, a base di tè verdi provenienti da Cina e Giappone, caratterizzata dall’aroma ricco del mandarino, ai dolci toni di vaniglia e miele, arricchita da petali di fiordaliso multicolore e bacche rosse di ribes.

Per i wine lovers

Altemasi Trento Doc Riserva Graal 2016

Elegante spumante Trentodoc prodotto solo con le uve delle grandi annate. Dal perlage fine e continuo e colore vivo, ha un profumo intenso con note fruttate di mela e pesca, accompagnate da sensazioni agrumate e una mineralità da evoluzione che fa da sfondo. Spumante pluripremiato, l'annata 2016 ha ricevuto, tra gli altri, il prestigioso premio "Tre Bicchieri" della Guida Vini d'Italia 2024 edita da Gambero Rosso, il 17° dal 1998 ad oggi.

Brusafer Pinot Nero 2021 Trentino Superiroe DOC Cavit

Da Cavit, nome di punta del comparto vitivinicolo italiano, arriva l’ispirazione ideale per Natale: un vino dal colore rosso granato vivo e bouquet complesso ed elegante, che al palato esprime struttura di grande equilibrio e una grande persistenza di sapori, esaltata nel retrogusto fruttato e setoso. Un vino che si esprime con una grande eleganza, parte della linea “Trentini Premium” che offre le interpretazioni più riuscite dell'arte enologica della cantina: composta da solo pregiate etichette, rappresenta la lavorazione di alto artigianato, l’esperienza e la passione dell’enologo.

Amarone Monte del Frà e tavoletta artigianale di cioccolato by Lucrea

L’azienda vitivinicola familiare di Sommacampagna (Verona) propone come idea regalo una box che racchiude al suo interno l’Amarone della Valpolicella Classico DOCG Tenuta Lena di Mezzo e un’elegante tavoletta di cioccolato artigianale Extra Bitter 61% Valrhona, realizzata dalla designer creativa Liudmila Pascurova, in arte Lucrea Chocolate. Di colore rosso rubino carico con sfumature granate, sentori di ciliegie sotto spirito, prugne, liquirizia, cuoio, tabacco, cacao e pepe nero, l’Amarone si abbina perfettamente al cioccolato, frutto di diversi cacao provenienti da Repubblica Dominicana, Ecuador, Madagascar, Costa d’Avorio e Ghana, assemblati in modo tale da ottenere il gusto unico e intenso di Extra Bitter.

Monteverro: due vini e la grappa al panettone

La cantina gioiello di Capalbio, realtà enoica d’eccellenza al confine tra Lazio e Toscana, propone due etichette pluripremiate raffinate e sorprendenti: Monteverro 2019 e Chardonnay 2020. Il primo è un rosso Toscana IGT, un Supertuscan di rara intensità, complessità, freschezza ed eleganza, blend di Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot e Petit Verdot. Il secondo un bianco insolito in terra di rossi, la cui annata 2020 è un fuoriclasse da competizione, una gemma raffinata dal colore oro intenso brillante e un carattere olfattivo avvolgente. Ma non è tutto: per chiudere il pranzo di Natale in bellezza, Monteverro propone la sua grappa in due versioni: Riserva e Classica, con il suo delizioso aroma di panettone.

Chapelle Minervois AOP Liviniere Bio 2017 di Domaine de Tholomies

Robusto, armonioso e deciso, questo vino rosso francese nasce da uve 60% Syrah, 30% Grenache e 10% Mouvedre, raccolte a mano nella zona Languedoc Roussilon. Al palato il vino risulta ricco, elegante e di bella struttura. Affinato in barrique per almeno un anno, rivela una tavolozza di aromi come vaniglia pepata, marasche e prugne secche accompagnate da note di tapenade nera e cioccolato. Ampio, suadente e concentrato, con note di caffè tostato e fichi.

Cerasuolo di Vittoria Docg di Santa Tresa e Cortese

In vista di Natale e del Veganuary, la pratica che invita a provare un’alimentazione cruelty free 100% vegetale, le due aziende siciliane del vignaiolo trentino Stefano Girelli interpretano in modi differenti il Cerasuolo di Vittoria Docg. Quello di Santa Tresa è un vino biologico e vegan che nasce da un blend di Nero d’Avola e Frappato. Di color rosso rubino con riflessi violacei, al naso si percepiscono aromi fruttati di marasca e di susine, variegati da note mentolate e dolci come il caramello. In bocca è avvolgente, di grande struttura e persistenza con un tannino morbido e delicato. Il Sabuci dell’azienda agricola Cortese, biologico e vegan, composto dai migliori grappoli di Nero d’Avola e Frappato dell’azienda, ha un aroma fruttato con sentori di ciliegia, melograno e frutti di bosco, con note di cacao, di cuoio, e caramello. In bocca è elegante e complesso, di grande concentrazione, con un tannino dolce dalla trama fitta e persistente e concede nel finale una piacevole sensazione di sapidità.

La Christmas Edition 12eMezzo di Varvaglione1921

Arriva la #12eMezzo Christmas Wine Quiz, un gioco frizzante per tutta la famiglia. Ogni bottiglia della linea 12eMezzo (Negramaro, Primitivo e Malvasia Bianca) sarà infatti dotata di un collarino contenente un QR code unico che conduce a un game di cinque domande a risposta multipla, che metterà alla prova la conoscenza dei partecipanti sulla storia e le etichette di Varvaglione, sui vitigni pugliesi e, ovviamente, sul vino. Al termine delle festività verrà fatta un’estrazione tra i migliori partecipanti, con fantastici premi e gadget Varvaglione1921 in palio.

