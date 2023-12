La conclusione ideale per un perfetto dopo pasto delle Feste

Whisky, amaro, gin, rum. Le alternative sono tante ma la sicurezza è una: i pranzi e le cene delle festività natalizie non possono non concludersi senza una collezione di eleganti bottiglie di vetro vestite di etichette più o meno colorante, pronte ad essere condivise per accompagnare pandori, panettoni, praline e torroncini. E la magia sta tutta qui: nella varietà di liquori e distillati e nella curiosità di assaggiare prodotti nuovi, prolungando il momento più piacevole delle feste: la sobremesa, quelle ore speciali che seguono il pranzo (o la cena). Ecco quindi una selezione di digestivi perfetti per il fine pasto di Natale, Vigilia e Capodanno, adatti a tutti i gusti.

Macallan Harmony Collection Amber Meadow

La terza edizione della Harmony Collection di The Macallan è una collaborazione con Stella e Mary McCartney. celebra le terre di Scozia attraverso il single malt whisky The Macallan Harmony Collection Amber Meadow, ispirato dall'amore delle sorelle McCartney per la Scozia, un sentimento nutrito dai loro ricordi nella campagna scozzese. Per sottolineare questo profondo legame con la terra, le scatole e le etichette delle bottiglie sono state realizzate utilizzando gli sfalci d’erba solitamente abbandonati, abbracciando così il riutilizzo di materiali naturali per far nascere bellezza da risorse giunte ormai alla fine della loro vita. Il packaging è arricchito da fotografie della The Macallan Estate scattate da Mary McCartney.

The Hearach

La Isle of Harris Distillers Ltd. ha lanciato il suo tanto atteso Single Malt Scotch Whisky, The Hearach, termine gaelico con cui vengono definiti gli abitanti di Harris. The Hearach è il primo dram (legale) dell'isola e ogni goccia è stata distillata, maturata, miscelata e imbottigliata in piccoli lotti a Harris dagli uomini e dalle donne della distilleria. Fortemente influenzato dalla sua isola natale, le Ebridi Esterne, è un distillato complesso e di carattere. L’orzo e il lievito si fondono con l’acqua dell’isola, che scaturisce dalle rocce più antiche della terra e gode della fama di essere la più morbida della Scozia. Il distillato è maturato in due differenti botti ex-Bourbon, botti ex-Oloroso ed ex-Fino Sherry.

Farmer’s Gin

Il nome è sicuramente il biglietto da visita di questo prodotto, che ci racconta del forte legame tra la distilleria e gli agricoltori di Springs Mill nell’Idaho, fornitori dei grani biologici per la produzione dell’alcol di base di Farmer’s Gin. I gin che controllano interamente la filiera, autoproducendo l’alcol da cui inizia il processo produttivo, sono davvero pochi nel mondo. Farmer’s Gin può passare dal chicco al bicchiere in appena una settimana. Il grano proveniente da 1000 Springs Mill a Buhl viene portato a Distilled Resources, Inc. (DRINC) a Rigby. Guidata dal fondatore e distillatore Gray Ottley, DRINC produce gin e altri liquori super premium dal 1988. DRINC è stata la prima distilleria negli Stati Uniti ad essere certificata biologica nel 1999.

Santa Teresa 1796 Speyside Whisky Cask Finish

Santa Teresa 1796 Speyside Whisky Cask Finish rappresenta un'audace fusione tra le tradizioni venezuelane e le Highlands scozzesi. Questo eccezionale rum si distingue per il processo di finitura che prevede un periodo di almeno 13 mesi in botti precedentemente utilizzate per invecchiare il whisky Speyside, rendendolo uno dei pochi rum al mondo ad essere prodotto in questo modo. La finitura prolungata è stata abilmente combinata con il Metodo Solera, notoriamente impiegato nella produzione dello sherry, per ottenere un profilo di sapore secco ed equilibrato. Creato con l'intento di conquistare gli amanti del whisky, il Santa Teresa 1796 Speyside Cask Finish offre lo stesso carattere distintivo del suo rinomato rum, arricchito da un sapore dolce e affumicato. Questa combinazione di sapori promette di essere allettante e familiare per gli appassionati di whisky, offrendo un'esperienza unica che unisce il meglio di entrambi i mondi: il calore e la complessità del rum venezuelano e la dolce affumicatura tipica degli Scotch whisky delle Highlands.

Amaro Velvet Mr. Liquor

La liquoristica artigianale italiana si fonde all’esotismo dei sapori giapponesi in un amaro morbido come il velluto, ma non dolciastro, dedicato ai vari amaristi. Amaro Velvet, avvolto da un’etichetta in velluto che racchiude un amaro dal bellissimo colore aranciato, è il risultato di un processo che parte dal seme e arriva al bicchiere. Un amaro 100% botanico, realizzato con erbe aromatiche coltivate direttamente dal liquorificio nell'Azienda agricola Fabbrica di San Martino, in provincia di Lucca. Le erbe sono poi lavorate a mano e infuse fresche di giornata in alcol da barbabietola puro al 96,5%. Il risultato è un amaro dal profilo aromatico unico e inconfondibile, che si è aggiudicato con merito il riconoscimento come Miglior Amaro del Mondo 2021 dalla giuria internazionale della SPIRIT SELECTION, sfidando più di 1400 liquori provenienti da 50 nazioni. Amaro Velvet è ottimo sia come amaro da meditazione a fine pasto sia in miscelazione, così come gli altri due must di Mr. Liquor: Alpemare e Sogno un Bitter. Il primo è un liquore tonico che nasce dai profumi della Versilia, sapido, balsamico e piacevolissimo, mentre Sogno un Bitter (...naturale) è un prodotto botanico e speziato, molto versatile.

Acqua di Cedro Nardini

Morbido e rinfrescante fine pasto, l’Acqua di Cedro Nardini è prodotta dalla più antica distilleria italiana. Situata all’ingresso del Ponte Vecchio a Bassano del Grappa, Nardini è un'autentica icona italiana che celebra la cultura della Grappa nel mondo dal 1779. Oggi, la tradizione familiare è portata avanti con orgoglio dalla settima generazione che conquista di anno in anno i palati degli appassionati con prodotti speciali. Acqua di Cedro nasce dall’infusione di pregiate scorze di cedro in alcol di cereali. La sua intensità, cristallinità e purezza la rendono un'autentica espressione dell'agrume, con un aroma fresco e mediterraneo. È un liquore ottimo da servire ghiacciato, accompagnato dai classici torroncini natalizi o dal Panettone della stessa linea, senza canditi ma farcito con una crema all’Acqua di Cedro. Una dolce combinazione per rendere speciali le feste e vivere la tradizione natalizia con originalità, freschezza ed eleganza.

Gin Brulè

Gli amanti del gin saranno felici di scoprirne una limited edition tutta invernale, perfetta da portare sulla tavola delle feste. Si tratta di Gin Brulè, distillato che vede le botaniche tradizionali del Vin Brulè infuse in alcol purissimo: cannella, chiodi di garofano, ginepro, arancia e qualche goccia di vino rosso per conferire il tipico colore della bevanda invernale. Lo “spirito delle feste nasce da una ricetta della pluripremiata Distilleria Elettrico di Livorno mentre l’etichetta, avvolta da un simpatico pattern natalizio, è realizzata dall’illustratore campano Alfredo Del Bene, in arte The Animismus. Un seasonal gin perfetto da bere liscio per accompagnare pandoro e panettone o da utilizzare come base per un buon Negroni. L’idea in più? Aggiungerne uno shot in una tazza di vino caldo, per creare un semplicissimo e innovativo Vin Brulè.

Gin Milano Élite

Gin Milano è il nuovo protagonista nel mondo dei premium gin. Dalla coltivazione etica delle botaniche - in collaborazione con le Cooperative Sociali, Koala e Valdibella - fino alla bottiglia tailor made ideata da Sapiens Design Studio, ogni dettaglio riflette eleganza ed esclusività. La silhouette, slanciata e distintiva, ricorda la figura di un manichino e indossa, come un capo d’alta moda, un’etichetta in tessuto filato. Questo London Dry Gin nasce dalla passione di due giovani imprenditori che hanno voluto omaggiare la città di Milano, fondendo l’arte della distillazione con quella della moda. La selezione di botaniche suscitano emozioni ben distinte tra loro, come in un profumo; il ginepro fa da protagonista, impreziosito dalla nota erbacea e terrosa dell’angelica, mentre il coriandolo dona un delicato cenno speziato e leggermente agrumato. Non a caso Gin Milano è stato premiato nella categoria Best Italian Gin ai Gin Awards 2023 di theGINday.

Grand Armagnac Janneau X.O.

Grand Armagnac Janneau X.O. rappresenta un'eccellenza nel mondo delle acquaviti: è il primo blend interamente distillato con un processo a doppia distillazione. Questa tecnica conferisce al liquore una straordinaria finezza, delicata morbidezza e una nota fruttata distintiva. Per la sua produzione vengono utilizzate uve Ugni Blanc e Baco provenienti dalle regioni della Ténarèze e del Bas Armagnac, mentre l'invecchiamento avviene in botti di rovere francese provenienti dalla foresta Monlezun, situata nella suggestiva regione di Guascogna, caratterista che conferisce al prodotto una qualità unica. A garanzia c’è anche il nome della Maison: Janneau, tra le più antiche grandi Case di Armagnac. La Maison Janneau predilige l'impiego di alambicchi a distillazione discontinua, reintrodotti nel 1972, più costosi e complessi ma capaci di conferire al prodotto una qualità superiore. Con una delle più importanti riserve di acquaviti invecchiate nella regione, Janneau è rinomato per i suoi millesimati, con il 65% delle sue acquaviti che superano i 12 anni di invecchiamento.

Ron Santiago de Cuba Extra Añejo 11 años

Ron Santiago de Cuba affonda le sue radici nella tradizione dei maestri roneri cubani. Viene creato, invecchiato e imbottigliato unicamente nella città di Santiago de Cuba, nella prima e più antica fabbrica di Ron cubano, risalente al 1862. Il processo di produzione segue metodi tradizionali e la sua tecnica rappresenta la massima espressione nella fabbricazione del “Ron ligero”, quel distillato dal gusto e dall’aroma così raffinati che si distingue dai distillati più robusti provenienti da altre regioni caraibiche. L'invecchiamento avviene in modo naturale in una selezione di piccole botti di rovere bianco. Le condizioni climatiche tropicali di calore e umidità accelerano l'evaporazione dell'alcool e la fusione con le sostanze legnose, contribuendo alla complessità del prodotto finale. Il risultato è un blend magico che unisce la dolcezza della melassa di canna da zucchero a note di frutta tropicale, cocco e accenti di vaniglia e mandorla.

Di Indira Fassioni