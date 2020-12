Proposte stuzzicanti per le vostre tavole più gioiose

Quest'anno i giorni più belli sono in famiglia più che mai ricordando tempi lenti e profumi antichi. In questo periodo così singolare apprezzeremo metterci ai fornelli e sperimenteremo nuove forme e preparazioni. Giornate lunghe, spesso fredde che potremo colorare con tante diverse idee da portare in tavola. Da Cotto e mangiato magazine Collection , " Le ricette delle Feste " abbiamo selezionato delle idee da preparare per ogni occasione da rendere speciale. L'importante sarà avere vicino le persone che amiamo,

ANTIPASTI

Palline di caprino aromatiche

Ingredienti per 16 pezzi: formaggio di capra fresco 200 g - pecorino romano grattugiato 60 g - pancarrè 3 fette - granella di pistacchi - chicchi di melagrana - semi di lino - erba cipollina - sale e pepe

TOSTATE brevemente i pistacchi in un padellino, poi ripetete l’operazione con i

semi di lino. Tritate insieme le erbe aromatiche. Ricavate i chicchi di melagrana.

PRIVATE le fette di pancarrè della crosta e frullatelo fino a ottenere un composto

sbriciolato. Mescolate in una ciotola il formaggino di capra con il pecorino, le briciole

di pane e un pizzico di pepe, fino a ottenere un composto denso.

PRELEVATE aiutandovi con un cucchiaino una porzione di impasto e, con le mani

inumidite, formate 1 pallina di formaggio grande come una noce, poi proseguite

fino a esaurire il composto e formando 16 palline.

PASSATE 4 palline nelle erbe, 4 nella granella di pistacchi, 4 nei semi di lino e 4 nei

chicchi di melagrana, disponendole su un piatto da portata, man mano che sono

pronte. Copritele con pellicola e tenetele in frigorifero fino al momento di servire.

Tartine alla mousse di barbabietola e pinoli

Ingredienti per 12 pezzi: barbabietole cotte 200 g - cracker grandi tondi 12 - pinoli 60 g - cipolla rossa 1 spicchio - maionese pronta 2 cucchiai - noce moscata - aceto di vino rosso - olio extra vergine di oliva - sale e pepe - formaggio da sfogliare tipo raspadura lodigiana o tete de moine svizzero - germogli

TOSTATE i pinoli in un padellino antiaderente senza grassi finché saranno leggermente dorati. Spellate le barbabietole e tagliatele a pezzi.



DISPONETE nel mixer la cipolla, i pezzi di barbabietola e 2/3 dei pinoli. Aggiungete 2 cucchiai d’olio, 1 cucchiaino di aceto, la maionese, sale e pepe e frullate, in modo da ottenere una mousse ben omogenea.



DISTRIBUITE la mousse di barbabietole sui cracker, aggiungete

un po’ di sfoglie di formaggio, decorate con i pinoli rimasti e i

germogli, poi servite.

PRIMI

Risotto alla barbabietola con gorgonzola e noci

Ingredienti per 4 persone: Riso Carnaroli 320 g - barbabietole 150 g già cotte - scalogno 1 - vino bianco 150 ml - gherigli di noce 40 g - burro 50 g - gorgonzola 120 g - formaggio grattugiato 50 g - brodo - spinacini per decorare, sale e pepe

ROSOLATE a fiamma bassa lo scalogno tritato con 30 g di burro in una casseruola bassa per 3-4 minuti, senza far prendere colore. Unite il riso e tostatelo per un paio di minuti a fiamma media, quindi sfumate con il vino caldo.



LASCIATELO evaporare, poi abbassate il fuoco e proseguite la cottura per 16-18 minuti, unendo 1 mestolo di brodo caldo e mescolando, ogni volta che il precedente sarà stato assorbito. Intanto, sbucciate le barbabietole e frullatele al mixer con un pizzico di sale.



QUANDO il risotto sarà al dente, incorporate il purè di barbabietola, mescolate rapidamente e spegnete. Incorporate il burro rimasto a fiocchetti e il formaggio grattugiato, regolate di sale e pepe, coprite e lasciate riposare per 1 minuto. Servite il risotto decorando con il gorgonzola a dadini, gherigli di noci e foglie di spinacini.

Soufflé alla polpa di granchio

Ingredienti: polpa di granchio 200 g al naturale - latte 200 ml - farina 00 50 g - 4 albumi - scalogno 1 piccolo - brandy 2 cucchiai - burro - noce moscata - sale - pepe

FATE appassire lo scalogno tritato finemente in una padella con una noce di burro e 2 cucchiai d’acqua e cuocetelo per 5-6 minuti, finché sarà morbido. Unite la polpa di granchio, ben sgocciolata e sbriciolata, e rosolatela per alcuni istanti a fiamma media, poi sfumate con il brandy, salate e pepate e fate evaporare. Lasciate intiepidire il composto e frullatene 2/3 al mixer.



SCIOGLIETE 50 g di burro in un pentolino, unite la farina e tostatela per 2-3 minuti; quindi incorporate il latte freddo tutto in una volta. Cuocete la besciamella per 7-8 minuti, finché si addenserà. Regolate di sale, pepe e noce moscata, incorporate i tuorli, uno alla volta, poi unite la polpa di granchio e lasciate raffreddare.



MONTATE a neve gli albumi, incorporateli poco per volta al composto preparato con movimenti delicati dal basso verso l’alto e suddividete in 4 cocottine imburrate. Mettete i soufflé nel forno già caldo a 220 °C, abbassate subito la temperatura a 160 °C e cuoceteli per 20-25 minuti. Sfornateli e serviteli immediatamente.

SECONDI

Stelle di cotechino e lenticchie

Ingredienti per 4 persone: lenticchie secche grandi 300 g - cotechino 1 precotto da 500 g - cipolla 1 - sedano 1 costa - 1 carota - rosmarino 1 rametto - alloro 2 foglie - aglio 1 spicchio - vino bianco 100 ml - olio extravergine di oliva - sale - pepe

ROSOLATE a fiamma bassa, in una casseruola la cipolla, il sedano e la carota tritati, l’aglio spellato, l’alloro e il rosmarino, con un filo d’olio per 2-3 minuti. Versate le lenticchie sciacquate, mescolate, irrorate con il vino e fatelo evaporare.



COPRITE le lenticchie con acqua calda e cuocetele a fuoco basso per circa 30 minuti aggiungendo, se serve, altra acqua calda se il fondo si asciuga troppo. Alla fine, regolate di sale e pepe. Intanto, scaldate il cotechino secondo le istruzioni della confezione.



SCOLATE il cotechino, fatelo riposare per 1 minuto, poi aprite la confezione e affettatelo. Ricavate tante stelline con un tagliapasta da circa 5 cm di diametro, poi servite le lenticchie con le stelle di cotechino.

Arrotolato di tacchino con ripieno di frutta secca

Ingredienti per 6 - 8 persone: fesa di tacchino in una sola fetta 1,2 kg - nocciole 100 g tostate e spellate - castagne già cotte sottovuoto 120 g - mandorle spellate 100 g - uvetta 80 g - uova 2 - mortadella 120 g - fegatino di pollo 1 facoltativo - formaggio grattugiato 60 g - cipolla 1 fettina - burro 30 g - vino bianco 150 ml - brandy - noce moscata - brodo vegetale - olio extra vergine di oliva - sale - pepe

IRRORATE l’uvetta con 2-3 cucchiai di brandy. Disponete la fesa fra 2 fogli di carta da forno e assottigliatela con il batticarne; poi salatela e pepatela.



TRITATE le mandorle con le nocciole, le castagne e l’uvetta. Fate stufare la cipolla tritata in una padella a fiamma bassa con 10 g di burro, rosolate il fegatino tritato per 3-4 minuti, unite la mortadella tritata finemente, mescolate e spegnete.



VERSATE le carni tiepide in una ciotola, unite la frutta secca tritata, le uova, il formaggio, regolate di sale, pepe e noce moscata e mescolate bene. Spalmate il ripieno sulla fetta di fesa, lasciando un bordo di 2-3 cm, poi arrotolate la carne sul ripieno e legatela con giri di spago da cucina.



FONDETE il burro rimasto con un filo d’olio in una casseruola che possa andare in forno e rosolate l’arrosto in modo uniforme. Sfumatelo con il vino, lasciatelo evaporare, poi unite 200 ml di brodo bollente e proseguite la cottura in forno già caldo a 160 °C per circa 1 ora e 15 minuti, unendo altro brodo se il fondo si asciuga troppo e girandolo 2-3 volte. Sfornate l’arrosto, lasciatelo riposare per 5

minuti, poi eliminate lo spago e servitelo tagliato a fette, irrorandolo con il fondo di cottura.

DOLCI

Torta di cocco e cioccolato bianco al rum

Ingredienti per 8 - 10 persone: pan di spagna 1 o 2 dischi pronti da 22-24 cm di diametro –

cioccolato bianco 200 g – latte di cocco 150 ml – zucchero a velo 80 g – zucchero semolato 50 g – panna fresca 250 ml – farina di mandorle tostata 50 g – ricotta 250 g – cocco secco grattugiato – rum – succo di limone – chicchi di melagrana – rosmarino – sale

LAVORATE con la frusta elettrica la ricotta con lo zucchero a velo e un pizzico di sale. Aggiungete il cioccolato fuso con 100 ml di latte di cocco, quindi unite la farina di mandorle tostata e 50 g di cocco secco. Montate la panna ben fredda e incorporatela alla crema.



PER LO SCIROPPO portate a ebollizione 200 ml d’acqua con lo zucchero e il latte di cocco rimasto e cuocete a fiamma bassa per 5 minuti. Spegnete, unite 100 ml di rum e 1 cucchiaio di succo di limone e lasciate raffreddare.



TAGLIATE a metà il pan di Spagna, poi spennellate la base con lo sciroppo, imbevendola bene. Stendetevi sopra 1/4 della crema, coprite con la calotta superiore, premendo leggermente, poi imbevetela con la bagna.



SPALMATE la superficie e il bordo della torta con la crema rimasta, formando uno strato omogeneo, e spolverizzatela con abbondante cocco secco. Conservatela in frigorifero e servitela, decorando con chicchi di melagrana e rametti di rosmarino.

Torta ai due cioccolati e caffè

Ingredienti per 10 persone: farina 00 25o g – cacao amaro 40 g – cioccolato fondente 200 g – burro 220 g – zucchero 220 g – yogurt 125 ml – latte 100 ml – uova 5 – lievito vanigliato 1 bustina – caffè solubile 2 cucchiai – confettini dorati - sale

per la ganache – cioccolato al latte 15o g – cioccolato fondente 15o g – panna fresca 100 ml - burro 50 g

PER LA GANACHE, sciogliete a bagnomaria i due cioccolati con la panna e il burro, mescolando di tanto in tanto. Lasciatela raffreddare completamente, poi coprite e conservatela in frigorifero.



METTETE in una ciotola il cioccolato fondente spezzettato con il burro, il caffè e il latte e fondeteli a bagnomaria, mescolando. Sbattete le uova con lo zucchero e un pizzico di sale, poi incorporate lo yogurt, il cioccolato fuso col burro raffreddato, la farina setacciata con il lievito e il cacao, in 2-3 volte.



VERSATE il composto ottenuto in uno stampo a cerniera da 24 cm di diametro, foderato con un foglio di carta da forno bagnato e strizzato, e cuocete la torta in forno già caldo a 160 °C per circa 1 ora e 15 minuti.



SFORMATE la torta su una gratella e fatela riposare per 5-6 ore. Due ore prima di servire, spalmatela con uno strato spesso di ganache e conservatela al fresco. Gustatela a temperatura ambiente, decorata con confettini dorati.