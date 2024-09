Pronta a partire la dodicesima edizione di theGINday

È la manifestazione più amata d’Italia dedicata al mondo del Gin e ai suoi lovers, che quest’anno giunge alla sua dodicesima edizione. Si prepara a partire theGINday, in programma domenica 8 e lunedì 9 settembre 2024 al SuperStudio Più di Milano, in via Tortona 27, ideata e organizzata come sempre da Luca Pirola, fondatore di Bartender.it, gruppo leader dal 2006 degli eventi trade in Italia. L’evento inaugurale della manifestazione va in scena proprio nell’Art Garden del Superstudio con il “Bubbles Party”, domenica 8 dalle 18.00 alle 22.30 con live jazz e dj set.