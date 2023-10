Portopalo: in Sicilia si cena nel caveau di una banca

È il nuovo Caveau Combinazioni , un Sicilian Bar davvero particolare. La location che ospita il nuovo locale è tanto storica quanto esclusiva: si tratta infatti della sede di una ex banca, ormai chiusa da un decennio, che conserva ancora però integralmente la sua struttura originale.

Andare in banca non è mai stato così piacevole: a Portopalo di Capo Passero, non lontano da Siracusa, si fa colazione, ma anche pranzo, cena e after dinner tra porte blindate, casseforti e caveau.

Il locale in provincia di Siracusa è ricavato negli spazi di una ex-banca

Il locale è la nuova creatura della famiglia Paternostro, la quale, dopo il successo conquistatosi negli anni con il ristorante Cortile Arabo di Marzamemi, decide di dare vita a un nuovo progetto, con gli chef Massimo e Giuseppe Giaquinta. Il locale si trova nel centro di Portopalo di capo Passero e coniuga territorialità siciliana e internazionalità.

L’antico spazio che ospitava la banca è stato oggi recuperato e ha dato vita a un luogo nel quale sostare dalla colazione sino all’after dinner, avvolti da un’atmosfera elegante e nello stesso tempo informale. La scelta del sofisticato mobilio richiama volutamente i colori originari dell’ambiente - quindi il nero, il grigio, l’oro, la carta parati art deco – ma il Caveau si propone comunque come luogo conviviale, nel quale gustare gli autentici sapori di Sicilia a partire dalla prima mattinata sino alla cena. Qui è infatti possibile assaporare, oltre a una colazione tradizionale, anche una colazione alla siciliana, con dolci tipici fatti a mano. In carta, per il pranzo e la cena, ci sono piatti pensati dagli chef Giaquinta e realizzati con materie prime di qualità e del territorio, prevalentemente di mare, e pane e pasta rigorosamente di produzione propria.

Tra i piatti in carta si annoverano per esempio la Sarda panata con cipolle in agro riduzione di Nero D’Avola, gli Gnocchi di patate, con salsa verde, gambero di crudo, pomodoro Pachino e salsa corallo, oppure lo Sgombro alla beccafico, salsa agrumata e croccante di riso e abbinamenti con cocktail o ancora la Tartare di gambero rosso e caviale di coregone.

Chi volesse optare per un light lunch trova, oltre alla tradizionale proposta food, anche una selezione di panini con carni lavorate a mano, mentre per l’aperitivo c’è una selezione di taglieri che comprendono salumi e formaggi del territorio, e fritturine di vario tipo.

Fiore all’occhiello del Caveau è certamente la sua bottigliera, che domina il locale in stile American bar, con una vastissima selezione di distillati internazionali di alto livello con cui si realizzano cocktail di ogni tipo, dai classici come quelli Martini e Mai tai fino ai signature con Yen giapponese e Zloty polacco.

Nella bella stagione è inoltre possibile trascorrere il dopo cena, ogni venerdì, con dj set musicale di accompagnamento.

Caveau Combinazioni

Via Vittorio Emanuele, 130,

96010 -Portopalo di Capopassero (SR)

+39 0931316937