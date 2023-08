L'alta cucina delle Langhe

Affacciato sulle rigogliose vigne delle Langhe, Fàula Ristorante è il cuore culinario di Casa di Langa. Guidato dal giovane e talentuoso Chef Daniel Zeilinga, il ristorante si impegna a offrire un'esperienza gastronomica completa, dall'inizio della giornata con una deliziosa colazione fino a ricercati cocktail after dinner.

Il concetto culinario di Fàula si basa sull'approccio green, mettendo in risalto i migliori prodotti che il territorio ha da offrire. L'orto biodinamico, curato con passione dallo chef stesso insieme al giardiniere Luigi Merlo, è la fonte principale di ispirazione per creare piatti incentrati sull'esaltazione dell'elemento vegetale. Fiori eduli, erbe aromatiche, semi antichi e una varietà di ortaggi, compresi pomodori e cavoli, trovano il loro spazio in quest'orto, contribuendo a una cucina autentica e di qualità.

La cucina di Casa di Langa

La cucina di Casa di Langa è un vero e proprio racconto delle tradizioni culinarie delle Langhe, reinterpretate con una visione molto moderna. Il menù esclusivamente green del Ristorante Fàula, “Sapori dell’Orto”, esalta i sapori autentici della terra, offrendo piatti dal valore enogastronomico intramontabile. L’altro menu degustazione, invece, ha proposte contemporanee di carne e di pesce: Ostriche, yuzu e fragoline dell'orto, Tonno, ponzu e zenzero, Animelle d'agnello glassate con la salsa teriyaki e yogurt, ma anche Un velo di pasta, lumache, funghi e tartufo nero croccante, Petto di faraona, albicocche e fondo al marsala, e per finire More di gelso, sambuco e gianduja.

Gli ospiti possono immergersi in una vera e propria esperienza culinaria degustando piatti tipici delle Langhe e accompagnandoli con pregiate etichette locali come Barolo e Barbaresco, due dei tesori enologici della regione.



Lo chef

Daniel Zeilinga (classe 1989), il talentuoso Executive Chef di Casa di Langa, ha un lungo curriculum nel mondo dell'alta ristorazione. Le sue esperienze in rinomati ristoranti stellati Michelin, sia in Italia che all'estero, hanno contribuito a sviluppare la sua passione per l'eccellenza culinaria.

Da giovane, ha lavorato al fianco di chef rinomati come Karl Baumgartner e Maurilio Garola, che gli hanno permesso di conoscere a fondo il territorio piemontese e di affinare la sua attenzione verso la materia prima vegetale. L'esperienza più formativa è stata quella presso il Ristorante Piazza Duomo di Alba, dove ha trascorso tre anni insieme al celebre chef Enrico Crippa. Da lui, ha appreso l'importanza di valorizzare i prodotti vegetali e di creare un'esperienza culinaria memorabile.

Il talento e la passione di Daniel Zeilinga lo hanno portato ad essere scelto come Executive Chef di Casa di Langa a partire dalla primavera del 2022. Ora è lui a guidare e coordinare l'intera offerta culinaria del resort, dalle colazioni al pranzo e fino alla cena, offrendo ai suoi ospiti un'esperienza gastronomica unica e indimenticabile.

Di Indira Fassioni