Pesto Barilla torna a sorprendere Milano con un temporary bistrot interamente dedicato al basilico

Come rivela un’indagine condotta da AstraRicerche per Barilla, oggi l’indulgenza non è più sinonimo di “senso di colpa”, ma si è evoluta in un piacere più consapevole. Secondo gli intervistati, infatti, l’indulgenza è percepita principalmente come un momento di appagamento emotivo che si discosta dalla routine, un “atto eccezionale”. E proprio in virtù della nuova indulgenza Pesto Barilla invita tutti a trasformare questo atto eccezionale in un momento di piacere senza rimorsi, ma guidati dalla straordinaria versatilità di tutte le referenze della gamma, per trasformare ogni pasto in un’esperienza creativa e di piacere a cui non si può resistere.