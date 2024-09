La Pastry Chef Ludovica Faiotto vince il contest “San Gennà”

«Dedico questo premio a Napoli e alla sua gente. E, naturalmente, a San Gennaro di cui ho approfondito la storia per creare questo dolce. Sono grata alla giuria per aver apprezzato la mia monoporzione e per le belle parole usate per definirla. Sto vivendo un sogno e non vedo l’ora che anche i clienti della pasticceria Dianin possano assaggiarla», ammette la giovane pasticcera.