Passion Dessert: i migliori pastry chef del Belpaese

Istituito cinque anni fa in Francia, la Guida Michelin Italia 2024 ha introdotto anche in Italia il premio “Passion Dessert”, dedicato ai migliori pastry chef del Belpaese per l’alta qualità della gastronomia dolce. Partner dell’importante riconoscimento assegnato dalla celeberrima Guida è Molino Dallagiovanna, azienda familiare che da quasi due secoli si dedica alla produzione e allo studio delle migliori farine.

Con questa gratificazione, la Guida Michelin continua nella sua missione di mettere in risalto le diverse dimensione dell’esperienza gastronomica, riconoscendo il valore di ristoranti e professionisti che condividono con i loro clienti la creatività, l’audacia e le emozioni dei loro dessert.

Molino Dallagiovanna: una storia di famiglia

Fondata nel 1832 a Gragnano Trebbiense, in provincia di Piacenza, l’azienda familiare dedicata alla produzione e allo studio delle migliori farine s’impegna ogni giorno per selezionare, macinare e unire i migliori cereali per ottenere tante differenti miscele che nelle mani dei professionisti della ristorazione sono un elemento fondamentale per la realizzazione di piccole opere d'arte gastronomiche. Ognuno di loro ha la possibilità di scegliere tra le oltre 450 tipologie di farine prodotte nel Molino di Gragnano Trebbiense quella capace di far sì che il proprio piatto si trasformi in un’esperienza gastronomica da ricordare.

Panettieri, chef e in particolare per Pastry Chef sono sempre alla ricerca di farine versatili e, oggi più che mai, sostenibili. “La ricerca dell’eccellenza accomuna l’impegno della Guida MICHELIN e dei suoi ispettori nell’individuazione dei migliori dessert e il nostro lavoro finalizzato a mettere le migliori farine a disposizione dei professionisti del mondo della ristorazione – spiega Sabrina Dallagiovanna, Sales Marketing Manager di Molino Dallagiovanna.

Continua: “Selezioniamo solo le migliori varietà di grani, alcune delle quali provengono da filiera controllata e coltivati su terreni soggetti a rotazione delle colture nel rispetto della salute del suolo, garantendo sempre costanti gli alti standard qualitativi dei chicchi. La condivisione di questi valori, uniti alla creatività dei pastry chef e alla volontà di tendere sempre all’eccellenza, ci fa sentire particolarmente vicini alla Guida Michelin con la quale siamo onorati di condividere un nuovo tassello della sua gloriosa storia”.

In questa prima edizione, a ricevere il premio “Passione Dessert” durante l’assegnazione delle Stelle Michelin Italia 2024, sono stati:

Riccardo Monco dell’Enoteca Pinchiorri a Firenze

Davide Guidara de “I Tenerumi” a Vulcano

Gian Piero Vivalda dell’Antica Corona Reale a Cervere (CN)

Francesco Marchese di “Fre” a Monforte d’Alba (CN)

Nicola Portinari del ristorante “La Peca” a Lonigo (VI)

Gaetano Trovato del ristorante “Arnolfo” a Colle Val d’Elsa (SI)

Angelo Sabatelli del ristorante “Sabatelli” a Putignano (BA)

Matteo Metullio e Davide De Pra dell’Harry’s Piccolo a Trieste

Di Indira Fassioni