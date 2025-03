Pancake: un must per 1 italiano su 3

PANCAKE DAY: DA DOVE NASCE LA TRADIZIONE E GLI ULTIMI TREND SOCIAL - Da dove nasce questa golosa tradizione? Il Pancake Day, conosciuto anche come Shrove Tuesday, da “shrive”, che in inglese significa confessarsi e ricevere l'assoluzione dei peccati, cade nel giorno di Martedì Grasso, la giornata che segna il culmine del Carnevale e insieme la vigilia del Mercoledì delle Ceneri e dell’inizio della Quaresima. È quindi, per tradizione, l’ultima giornata di “sgarri”, durante la quale è permesso mangiare alimenti golosi come uova, latte, zucchero: alcuni degli ingredienti dei nostri pancake. E sono tante le curiosità legate a questa data. A Olney, nel Buckinghamshire, ad esempio, si svolge la Pancake race, una corsa tradizionale molto pittoresca: 415 metri di corsa da fare stringendo in mano una padella e girando tre volte la frittellina lungo il percorso, secondo una tradizione che risale al 1445. Ma non c’è da stupirsi, nel Regno Unito i pancake sono un’istituzione: durante la giornata dedicata al soffice dolce vengono consumate 52 milioni di uova. Ma sono tante le competizioni che nascono intorno ai pancake: da quelle che premiano chi riesce a mangiarne di più, a quelle che hanno come obiettivo la realizzazione della crêpe più grande del mondo, record ad oggi detenuto dalla Co-operative Union Ltd di Manchester, che nel 1994 ha realizzato un pancake di 15,01 metri di diametro e 2,5 centimetri di spessore. E sui social impazzano le mode a base di pancake, l’ultimo trend è quello del "pancake cereal", ovvero mini-pancake da mangiare con il latte come fossero cereali. Decisamente più originale la tendenza dei pancake trasparenti, preparati con gelatine speciali grazie alle quali le frittelline risultano quasi invisibili. E non è ancora tutto: una leggenda francese narra che se si fa saltare un pancake con una moneta nella mano sinistra e lo si riprende perfettamente, si avrà fortuna per tutto l’anno.