Orecchiette nelle ‘nchiosce 2019

Orecchiette (gourmet) per tutti i gusti e in tutte le salse: quelle al tè nero, all’alga spirulina, con filetto di alice, al ragù di polpo e ai sapori della Valle d’Itria, per citarne alcune. Mercoledì 7 e giovedì 8 tutti in Puglia per l’ottava edizione di Orecchiette nelle ‘nchiosce – on the road , la due giorni dedicati alla pasta fresca simbolo della regione. Forse arrivate da lontano (c’è chi sostiene che le loro origini andrebbero ricercate in Provenza, e chi nella comunità ebraica in Puglia), sono oggi sinonimo di condivisione, di domeniche in famiglia, di una cucina sana e genuina e di una manualità di cui le vecchie generazioni sono custodi.

Foto Lucrezia Argentiero Ufficio stampa 1 di 12 Le orecchiette incontrano il mare Ufficio stampa 2 di 12 Foto Antonio Zanata Ufficio stampa 3 di 12 Orecchiette al profumo di orto Ufficio stampa 4 di 12 Orecchiette al Tea nero affumicato - Foto Antonio Zanata Ufficio stampa 5 di 12 Orecchiette ai profumi della Valle d’Itria Ufficio stampa 6 di 12 Orecchietta ai sapori della fattoria Ufficio stampa 7 di 12 Foto Antonio Zanata Ufficio stampa 8 di 12 Orecchiette integrali con ragù di polpo e pane dei poveri Ufficio stampa 9 di 12 Orecchiette cacioricotta e pomodori Ufficio stampa 10 di 12 Orecchiette Croccalice Ufficio stampa 11 di 12 Orecchiette con gamberetti affumicati, alga spirulina e colatura di alici - Foto Antonio Zanata Ufficio stampa 12 di 12 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci