Cucinare facile con Allan Bay

La prima è che sono molto, molto, molto facili da fare; la seconda è che sono fatte utilizzando una sola pentola (o una sola casseruola o una sola teglia o una sola padella o una sola vaporiera) – ad eccezion fatta per le paste e i risotti, che hanno bisogno di una seconda pentola – e che per questo sono apprezzate anche dalle lavastoviglie; la terza è che gli ingredienti, freschi e surgelati, sono tutti facilmente reperibili in un buon supermercato; la quarta, ovvia, è che per quanto siano facili, sono assolutamente anche buone e ghiotte, “altrimenti non avrebbe avuto senso scrivere il libro”.



Un libro che è originale, bello dentro (grazie a uno stile grafico minimal ma molto moderno) che esce fuori dai soliti confini e che si propone come una guida semplice alla cucina gustosa e poco pretenziosa a cui chi ha pochissimo tempo da dedicare alla cucina deve ricorrere. Mettendo ironicamente a tacere i teorici della cucina complessa, quella lunga e faticosa da fare, e invitandoli ad accettare la sfida: provare a togliere/semplificare come se non ci fosse un domani.



Le ricette del libro seguono una sequenza del tutto casuale, perché la tradizionale suddivisione in antipasti, primi ecc. – scrive Bay – è un po’ troppo vecchio stile, e un antipasto può diventare un piatto forte solo aumentando le dosi. E hanno un massimo di cinque passaggi e spiegazioni chiare e succinte, fruibili veramente da tutti.



Dopo l’introduzione, una piccola e utilissima guida all’uso: ci sono gli strumenti necessari da avere, così come gli ingredienti indispensabili, da avere sempre in casa, un vocabolario dei termini tecnici e qualche prezioso suggerimento.



Ma addentriamoci nel cuore del libro: i piatti. C’è il Risotto con porri e carciofi, il Vitello al vapore tonnato, la Vellutata di zucca con mostarda di mele, il Fegato con fichi e vino rosso, i Pizzoccheri della tradizione, la Dadolata di maiale con le mele, le Capesante al gratin.

Ma anche le paste classiche e casalinghe come la Pasta al pesto con patate e fagiolini, Pasta e fagioli, Pasta e ceci al pomodoro, Pasta e lenticchie, Pasta al ragù, Pasta alla puttanesca, Pasta e piselli con calamari, Pasta alla gricia.



Come resistere poi alla Caponata di melanzane, alle Patate al forno con salsiccia, alle Scaloppine alla pizzaiola, al Polpo in guazzetto, o alle Polpette di mare in panzanella? E le dolcezze? Sono poche, ma ci sono. C’è la Torta di mele, la Panna cotta ai pistacchi, il Castagnaccio, il Pain Perdu al forno con sorbetto e un Mini strudel con cioccolato e noci.



Ci sono tutte le premesse, insomma, perché Basta un Pentola possa diventare il nostro ricettario quotidiano preferito!



Di Indira Fassioni