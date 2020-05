Olio Evo Pujje sostiene La Protezione Civile Italiana con una raccolta fondi 

L’iniziativa ha coinvolto molti chef stellati e non, da sempre tra i migliori e più devoti ai fornelli; attraverso i canali social di Olio Evo Pujje, si possono scoprire le ricette degli chef, che hanno rivisitato piatti tradizionali italiani in chiave gourmet, utilizzando Olio Evo Pujje.

Ingredienti italiani d’eccellenza, proprio come i cuochi che le manipolano e i luoghi da cui provengono: è questa la filosofia di Olio Evo Pujje, che presenta le sue varietà da abbinare alle materie prime.

L’olio extravergine d’oliva non è solo un condimento, ma un vero e proprio ingrediente, capace di esaltare profumi e sapori di una pietanza, diventando parte integrante e insostituibile di un piatto, da abbinare in modo abilmente in base alle sue peculiarità: fruttato intenso, leggero o medio, rispettivamente Rea, Anfitrite ed Helios, proprio come le divinità greche, chiamato appunto “l’Olio degli Dei”.

Una raccolta di ricette stellate, fatte per emozionare e comunicare, dalla regione da cui provengono al luogo di nascita o in cui è cresciuto professionalmente lo chef, fino alla filosofia di vita intrapresa dal cuoco che riporta nei suoi piatti, in sostegno dell’Italia.

L’obiettivo di Olio Evo Pujje è nobile: per ogni acquisto sul suo shop, saranno devoluti € 10 in favore della Protezione Civile Italiana. La raccolta fondi è promossa sul profilo Instagram di Olio Evo Pujje, in cui sono visibili le ricette stellate degli chef ed è disponibile il link al sito per effettuare gli acquisti con il codice di donazione ITALIA.

Tra gli chef che hanno aderito al progetto solidale ci sono Andrea Berton, Igles Corelli, Eugenio Boer, Lorenzo Cogo, Gianluca Fusto, Felix Lo Basso, Francesco Apreda, Peppe Guida, Diego Rossi, Gabriele Boffa, Daniele Lippi, Francesco Nunziata, Antonio Madonna, Salvatore Carlucci, Tommaso Schiena, Agostino Bartoli e molti altri.

https://www.pujje.it/nocovid19/

Di Indira Fassioni