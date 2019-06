Nesquik All Natural: un nuovo amico per la colazione

In occasione del lancio del nuovo Nesquik All Natural, si è tenuta una tavola rotonda dal titolo “Il mattino è bambino! Tutti i consigli per trasformare la colazione in un momento prezioso” durante la quale si è sottolineata l’importanza di iniziare la giornata alimentandosi correttamente. Numerose pubblicazioni scientifiche dimostrano che la prima colazione dovrebbe avere un ruolo preponderante rispetto al resto dei pasti giornalieri, prevedendo il consumo di prodotti semplici che apportino energia.



La formula del Nesquik All Natural presenta tra le altre novità, anche una maggiore percentuale di cacao, utilizza zucchero di canna grezzo invece dello zucchero bianco e in minor quantità.



Paolo Ongari, Direttore generale divisione bevande Nestlé Italia ha dichiarato:

“Con Nesquik All Natural rispondiamo alla sempre maggiore richiesta di alimenti naturali, basati su ricette semplici, con pochi ingredienti di qualità e con un’etichettatura semplice e chiara”



Manuela Kron, Corporate Affairs e Marketing Consumer Communication Director di Nestlé ha commentato: “Nesquik All Natural rientra pienamente nell’ambito del programma internazionale Nestlé for Healthier Kids, lanciato a maggio 2018, che si pone l’obiettivo di aiutare 50 milioni di bambini a vivere in modo più sano entro il 2030.” E aggiunge “Allo stesso tempo, Nesquik All Natural, attraverso la certificazione della filiera del cacao e il nuovo packaging in carta riciclabile, rappresenta una tappa significativa nel nostro percorso di sostenibilità e un importante passo verso il futuro, che ci vede impegnati a rendere i packaging dei nostri prodotti riciclabili o riutilizzabili al 100% entro il 2025”.



Grazie alla collaborazione con Treedom, per accompagnare il lancio del nuovo prodotto e sottolineare il percorso di sostenibilità, nasce la Foresta Nesquik All Natural. Un ulteriore contributo all’ambiente, perché Treedom supporta gli agricoltori coinvolti nel progetto in tutto il mondo.



L’approvvigionamento del cacao utilizzato in Nesquik All Natural avviene in modo sostenibile dall’Africa Occidentale, secondo il Nestlé Cocoa Plan, piano globale di sostenibilità per i produttori di cacao, creato per migliorare le condizioni di vita dei coltivatori e la qualità dei loro raccolti.



Inoltre, per un futuro libero dall’inquinamento, l’azienda si concentrerà in particolar modo sulla riduzione dei rifiuti plastici, affrontando il problema con una visione olistica e uno sforzo orchestrato su specifiche azioni: dalla ricerca di materiali alternativi, fino al cambiamento nelle abitudini quotidiane.



Tutte le 4.200 strutture di Nestlé nel mondo si impegnano a non utilizzare oggetti di plastica monouso che non possono essere riciclati. Questi oggetti saranno rimpiazzati da materiali che possono essere facilmente riciclati o riutilizzati. Per quanto riguarda i materiali riciclabili come il PET e l’alluminio, Nestlé si assicura che laddove vengono consumati siano disponibili i metodi adatti per la raccolta.