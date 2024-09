Negroni Week, la settimana dedicata all’iconico cocktail

La storia racconta che il Negroni fu ideato a Firenze nel 1919-20 dal Conte Camillo Negroni di Fiesole, nobile cosmopolita che in quegli anni frequentava l'aristocratico Caffè Casoni di Firenze (noto in seguito come Caffè Giacosa). Un giorno, volle variare dal suo solito aperitivo Americano, così chiese al barman Angelo Tesauro (anche se secondo altri autori pare fosse Fosco Scarselli) di aggiungere del Gin al posto del Seltz, in onore dei suoi ultimi viaggi londinesi. Il nuovo cocktail divenne noto come “Americano alla moda del conte Negroni” e in seguito prese il nome del Conte stesso.