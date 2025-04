Mulino Bianco: per i suoi 50 anni tornano tre premi iconici degli anni '80

Le raccolte punti hanno una storia antica. Era, infatti, il 1851 quando negli Usa un’azienda che produceva sapone per bucato mise per la prima volta in palio delle litografie a colori. Il primo catalogo a premi farà la sua apparizione circa 20 anni dopo per una catena di supermercati americana. Per i bollini, così come li conosciamo, si dovrà invece attendere il 1891 e l’inventiva di un grande magazzino di Milwaukee. E L’Italia non è certo immune dalla collection-mania. Tutt’altro: secondo una proiezione ricavata da una ricerca Doxa per Mulino Bianco, infatti, oltre 20 milioni di famiglie dichiarano di avervi partecipato almeno una volta nella vita. Dall’analisi, inoltre, emerge che l’84% delle famiglie italiane ha partecipato almeno una volta nella vita ad una raccolta punti. Completare la tessera raccoglitrice è una sfida che piace, tanto che 2 intervistati su 10 (22%) si dichiarano veri e propri appassionati dei concorsi a premi.