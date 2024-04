Molto più di un semplice hotel 

From Alassio, with Love

Quest’anno ce ne siamo accorti tutto d’un tratto. Da un giorno all’altro, la primavera è arrivata e con lei il caldo e la voglia di andare al mare. E i posti più belli sono quelli dove ti senti a casa, ma che ogni stagione cambiano un po’ per non annoiarsi mai.

Ad Alassio, la cittadina con più giorni di sole l’anno, c’è un Grand Hotel con spiaggia privata dove la ristorazione sta decisamente al passo con i tempi. E i riconoscimenti fioccano. Si tratta del Grand Hotel Alassio Beach & SPA Resort, entrato quest’anno nella prestigiosa collezione dei migliori hotel indipendenti del mondo, The Leading Hotels of the World.

Pizza Napoletana e cucina ligure fine dining

Il 18.97 Bistrot Contemporaneo & Pizzeria Napoletana del Grand Hotel Alassio Beach & SPA Resort ha ottenuto quest’anno Due Spicchi all’interno della Guida Pizzerie d’Italia 2024 Gambero Rosso. Qui si può gustare la vera pizza napoletana, con lievitazione di 48 ore e con gli ingredienti della tradizione, da mangiare sotto l’ombrellone a pranzo o, a cena, accompagnata da una deliziosa birra artigianale, un cocktail creato ad hoc o dalle più esclusive bollicine italiane e d’oltralpe. Oltre alla pizza, il 18.97 Bistrot Contemporaneo & Pizzeria Napoletana propone menù semplici e gustosi, con i migliori piatti della tradizione locale, i classici della cucina italiana e simpatiche incursioni nel Mar Ligure. È la proposta di ristorazione più familiare del Grand Hotel Alassio, dedicata a chi desidera un break veloce durante una giornata di mare oppure un pranzo o una cena più informale, senza rinunciare agli squisiti sapori della cucina ligure.

Per un menù più ricercato, ci si accomoda al Gazebo Restaurant, Due Forchette nella Guida Ristoranti d’Italia 2024 Gambero Rosso. Adagiato sulla spiaggia privata del Grand Hotel Alassio, il Gazebo Restaurant è caratterizzato da un design asciutto e lineare. I colori sono neutri, minimal gli oggetti che adornano la tavola, per non sovraccaricare il dialogo antichissimo tra tavola e mare. Questo tempio dei sapori offre agli ospiti un'esperienza esclusiva che coniuga il piacere del buon cibo con la magnifica vista del golfo alassino. Raffinati i menù gourmet e i piatti dello chef Roberto Balgisi, improntati a una cucina creativa in continua evoluzione, perfettamente bilanciata tra ricercatezza e semplicità, esaltazione del gusto e freschezza della materia prima. Balgisi parte dagli ingredienti e ne rielabora vecchie ricette contaminandole con ingredienti provenienti da terre lontane.

Anche quest’anno, una stagione all’insegna del gusto

Continuano al Grand Hotel Alassio le speciali rassegne gastronomiche a tema pizza. Durante i cicli di serate “I Maestri della Pizza” verranno creati inediti menù a quattro mani insieme al Residenf Chef Pizzaiolo Mehedi Hasan. L’inaugurazione del ciclo di cene sarà il 9 maggio con lo Chef Pizzaiolo Stefano Miozzo, Pluricampione Mondiale di Pizza in Pala e Classica e patron della pizzeria Zio Mò a Legnago.

Di Indira Fassioni