Mixology ad alta quota con la prima edizione della St. Moritz Cocktail Week

La più elegante Alpine destination al mondo è pronta per accogliere la prima edizione della St. Moritz Cocktail Week. I migliori bartender della perla bianca dell’Engadina - e non solo - faranno tintinnare gli shaker nell’aria fredda e frizzante delle location più esclusive per una mixology experience da ricordare. Durante la St. Moritz Cocktail Week i migliori cocktail bar della città ospiteranno eventi dedicati ai cocktail lovers e all’arte della miscelazione. Sono 20 le location selezionate dall’organizzazione tra Grand Hotel 5 stelle, storici street-bar e ristoranti stellati, fino alle nuove aperture attese per la stagione invernale 2022/23.

Il format

La St. Moritz Cocktail Week nasce dalla sinergia con la Como Lake Cocktail Week, evento nato nel 2019 e diventato ormai un must nel settore della miscelazione. Il format è stato quindi portato ad alta quota con il duplice obiettivo di educare al bere responsabili e di rafforzare le sinergie sul territorio.

«La St. Moritz Cocktail Week è stata pensata come una collaborazione a lungo termine con gli organizzatori della popolare Como Lake Cocktail Week», conferma Marijana Jakic, Brand Manager St. Moritz. «Condividiamo un profilo di ospiti simile a quello del Lago di Como e con questa partnership possiamo beneficiare di sinergie durante le stagioni estive e invernali. Con la St. Moritz Cocktail Week creiamo allo stesso tempo una nuova offerta che si rivolgerà in particolare alle generazioni più giovani».

Il calendario della St. Moritz Cocktail Week

Mercoledì 15 febbraio

Le danze cominciano mercoledì con l’Opening Cocktail al King’s Social House del Badrutt’s Palace, il primo night club della Svizzera, con un aperitivo by Belvedere Vodka e una drink list che celebra la nuova label dedicata alle Alpi, Belvedere Altitude. Ospite d’onore Dirk Hany, Director del Bar am Wasser di Zurigo, che affiancherà Andrea Delvo, Chef Des Bars del Badrutt’s Palace, per realizzare a quattro mani una drink list pensata per un “Toast to Altitude”.

Giovedì 16 febbraio

Il Badrutt’s Palace da giovedì 16 a sabato 18 febbraio sarà protagonista anche di uno speciale takeover. L’elegante Gucci Giardino 25, il cocktail bar fiorentino della maison Gucci, approda sulle nevi con un “Jardin d’Hiver” che fiorirà all’interno del leggendario Renaissance Bar per tre serate che vedono protagonista una nuova stella della miscelazione italiana: Martina Bonci, bar manager di Gucci Giardino 25, che manderà in sollucchero le papille gustative dei guest con una drink list che celebra il portfolio di Pernod Ricard.

Altri due appuntamenti da segnare in agenda giovedì 16 febbraio: dalle Hawaii al Top of the Word, la cultura Tiki entra nella cucina del Krone Restaurant dove lo chef Samuel Carugati, fresco di stella Michelin, accompagnerà un menù di cinque portate ad altrettanti signature cocktail creati dal team Rita’s Tiki Room di Milano per una cena super esclusiva tra piante tropicali, frutta esotica, conchiglie, reti da pesca e danzatrici di hula. Poco più in là, il Balthazar, cuore de La Dolce Vita di St. Moritz, accoglierà per una notte i migliori bartender della Como Lake Cocktail Week: Fabrizio Molteni, vincitore del Critic Award 2022, e Stefano Giacomelli, bar manager dello sperimentale Fresco Cocktail Shop, che daranno prova della propria maestria con i Distillati Cracco.

Venerdì 17 febbraio

Il venerdì la giornata inizia alle 10:00, quando il primo concorrente porterà al cospetto dei giudici il suo signature cocktail e darà il via alla prima St. Moritz Cocktail Competition che eleggerà il miglior cocktail dell’Engadina. A far tremare le mani dei bartender in action sarà una selezionata giuria di esperti del settore che valuteranno i drink sotto il profilo tecnico, estetico e sensoriale. Il vincitore del Best Cocktail della SMCW e i Pernod Ricard Awards saranno annunciati in occasione del closing party di domenica 19 febbraio, un evento che trasformerà il rinnovato Bar & Lobby del Grand Hotel des Bains Kempinski St. Moritz in un dance floor che riunirà tutti i partecipanti della St. Moritz Cocktail Week per una notte che farà tintinnare gli shaker con i cocktail firmati Pernod Ricard. La giornata del venerdì prosegue sulle piste: l’appuntamento è al Celeste Bistrot, il nuovo mountain chalet firmato Krone che ospiterà i bartender del Rita’s Tiki Room di Milano per un après-ski Tiki che trasformerà la terrazza del Sunshine in un beach bar polinesiano.

La serata sarà poi animata da due eventi al Roth Bar, lo stupefacente bar art-installation ospitato negli spazi della galleria Hauser & Wirth St. Moritz, disegnato da di Björn, Oddur e Einar Roth, figlio e nipote dell'artista svizzero di origine tedesca Dieter Roth, per una private introduction all’opera d’arte contemporanea sorseggiando un twist sull’iconico Spritz. Poi al Kulm Country Club, per una oyster and Gran Margarits night con uno degli ospiti più attesi: Remy Savage, innovatore mixologist e owner di Bar Nouveau di Paris, A Bar with Shapes for a Name di Londra e Bordeaux e dell’Abstract Bistro di Lyon, che, insieme ad Andrea Paci, barmanager del Kulm Country Club, celebrerà Grand Marnier Cuvée du Centenaire e servirà agli ospiti twist sul The Grand Marnier Margarita.

Sabato 18 febbraio

Sabato si balla al White Marmot, destinazione d’élite sulle piste di Corviglia con un evento food and dance e cocktail preparati con Kinobi Gin. Ma sulle piste non ci si ferma mai, si può scegliere infatti di fare un pit stop per uno shot di “Volcán De Mi Tierra” al Paradiso Mountain Club oppure un highball a base di “Belvedere Vodka” in Langosteria. In programma per la sera l’evento più speciale, la guest bartending che vede esibirsi Gabriele Armani e Valentino Creatura del Paradiso Barcelona, il miglior cocktail bar al mondo secondo la giuria dei 50 Best Bars, dietro al bancone dello storico Anton’s Bar del Suvretta House con una drink list che racconta i signature del premiato cocktail bar spagnolo guidato dalla maestria di Giacomo Giannotti. Stessa sera, altra location, Al Balthazar Restaurant un ospite speciale, lo Chef Carlo Cracco, che porterà dietro al bancone la sua linea di distillati “Gin Organico”, “Amaro Bianco” e “Limoncello”, sapientemente miscelati da Yasmine Montesano, bar manager del Cafè Cracco in Galleria a Milano. Chissà che lo Chef non si esibisca in una performance live da esperto mixologist?

Domenica 19 febbraio

La St. Moritz Cocktail Week si conclude domenica, riconnettendoci con la natura durante una wild experience con The Outdoors St. Moritz lontano dalle piste battute. Una camminata nel bosco per raggiungere una piccola chamanna allestita ad hoc per una special experience con “WhistlePig Rye Whiskey”: tasting, piccola pasticceria e hot cocktail immersi nella natura incontaminata dell’Engadina.

Di Indira Fassioni