Una delle migliori Steakhouse d'Europa nel cuore di Amsterdam

Qui si possono trovare tre principali categorie di carni, ognuna con caratteristiche distintive. Le carni Corn Fed provengono da manzi Black Angus certificati USDA della Creekstone Farm, selezionati a mano e allevati con tecniche all'avanguardia che producono bistecche cremose e dal sapore che si scioglie in bocca. Tra i tagli più apprezzati in questa categoria ci sono il New York Strip Steak, il Dry Aged Ribeye e il Bone In Ribeye.