Massari apre un ristorante sulla sponda bresciana del Lago di Garda

“Personalmente sarà un po’ come tornare alle origini, visto che mia madre gestiva proprio un’attività di ristorazione dove nacque il mio amore per i dolci – commenta il Maestro Iginio Massari –. Come famiglia abbiamo oggi il know-how, che in primis portano in dote i miei figli Nicola e Debora, per entrare nel mondo dell’arte culinaria in una zona di prestigio da tempo riconosciuta per una ristorazione eccellente. Mossi dai valori che già promuoviamo nell’ambito della pasticceria, faremo dell’ex Casinò un luogo capace di esaltare il bello e il buono, celebrati in tutte le loro forme: una proposta tradizionale interpretata in chiave Massari, un progetto di rilevanza nazionale e internazionale”.