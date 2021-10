Le eccellenze gastronomiche italiane si riuniscono a Milano Golosa 2021

“E quindi uscimmo a riassaggiar le cresce”. Sabato 16 e domenica 17 ottobre si terrà la nona edizione di Milano Golosa 2021, la kermesse dedicata alla produzione gastronomica di eccellenza del nostro paese, ideata dal giornalista Davide Paolini. L’appuntamento è ai Chiostri di Sant’Eustorgio del Museo Diocesano, in ambiente esterno, a ingresso gratuito ma con obbligo di prenotazione.

Un festival dedicato ai gourmand di tutta Italia, perché se è vero che la vita è dura e in questo periodo anche di più, è anche vero che quando si mangia bene lo spirito si innalza e il grigio diventa arcobaleno. Partendo da queste premesse, la kermesse ideata dal giornalista Davide Paolini, in programma dalle ore 10 alle ore 21.00 delle giornate del 16 e 17 ottobre 2021, invaderà con i suoi sapori uno dei complessi monumentali più belli e antichi della città, i Chiostri di Sant’Eustorgio del Museo Diocesano di Milano, che per la prima volta ospiteranno un evento dedicato al cibo.

Come sempre la selezione degli espositori è rigorosissima ed ispirata da un concetto molto semplice: entra solo chi oltre a mettere passione, professionalità e rispetto del territorio nei propri prodotti, mixa questi ingredienti in qualcosa di veramente buono.

La visita a Milano Golosa 2021 è anche uno straordinario viaggio tra il meglio della produzione gastronomica artigianale e di nicchia che l’Italia offre: saranno protagonisti di questa edizione prodotti come il baccalà mantecato veneto (Gastronomia Marcolin di Padova), la crescia di Urbino (Il Panaro Food di Urbino), la genziana e il ratafià abruzzesi (Scuppoz di Campli, Teramo), il salame di Varzi (Thogan Porri di Cecima, Pavia), la torta Pistocchi di Firenze, il frico friulano (Farine Petra Molino Quaglia, Vighizzolo D’Este, Padova), il riso dell’Oltrepò (Cascina Alberona, Mortara, Pavia) e il capocollo di Martina Franca (Salumi Cervellera, Martina Franca, Taranto), oltre agli official partner Ales & Co di Bologna (birre artigianali) e Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano, solo per citarne alcuni.

Come sempre si potranno assaggiare, comprare i prodotti e approfondire le conoscenze su temi legati alla produzione e storia dell’enogastronomia più autentica parlando direttamente con i suoi artefici: i produttori.

La nuova location dell’evento permetterà al pubblico di poter godere in totale sicurezza di questa edizione di Milano Golosa 2021, grazie a un allestimento che prevede un percorso di degustazione e approccio con i prodotti all’aperto, sotto gli antichi chiostri che al tempo stesso proteggeranno il pubblico da eventuali capricci del meteo.

https://www.milanogolosa.it

Di Indira Fassioni