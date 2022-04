Le colombe e le uova artigianali di Pasqua 2022

Il Panduovo di Andrea Tortora

Nel gioco di un nome e una forma, nasce il nuovo lievitato Pasquale firmato Andrea Tortora dal marchio registrato PandUovo ®. Un lievitato soffice e setoso, dalle morbide note di burro e vaniglia, una storia di ingredienti semplici in cui la ricerca essenziale si concentra in una forma nuova, che ripercorre la nostra tradizione pasquale. Nel 2018, da una intuizione, Andrea Tortora crea un brevetto ornamentale per un lievitato a forma di mezzo uovo. Da qui, nasce il marchio registrato Uovo di Tortora ®, ripreso dallo Chef e trasformato in un lievitato tutta pancia che mantiene una struttura morbida e soffice in ogni sua parte, recuperando la simbologia pasquale dell’Uovo. A distanza di quattro anni, ritrovando vecchi stampi di famiglia in ferro stagnato a forma di mezzo uovo, utilizzati nella produzione di uovo di cioccolato degli anni ‘40 quando non vi era il policarbonato, l’intuizione di inserirvi un impasto lievitato simile a quello del pandoro, a base di burro di latteria e vaniglia. Da una proiezione su un foglio a matita, con l’aiuto di Marco D’Andolfi e dello storico stampista di Verona, la creazione di una nuova matrice unica nel suo genere per la riproduzione di stampi in materiali contemporanei di ultima tecnologia in cui il ricordo del passato viene portato al presente.

https://www.andreatortora.com

La Colomba del Gustificio

Classica, genuina e buona, proprio come una volta. È il dolce pasquale realizzato da Andrea Poli del concept innovativo Gustificio di Carmignano di Brenta (Padova), che riprende la filosofia del “Come una volta, oggi” e propone la ricetta della tradizione classica, a lunga lievitazione naturale, con lievito madre senza additivi o enzimi. Prodotta con farine di grano tenero italiano, uova biologiche allevate a terra, burro francese, canditi di arancia ottenuti da frutto fresco, viene presentata con glassa e farina di mandorle di Avola e miele Millefiori del Brenta. 48 ore sono quelle impiegate per la lievitazione, regalando al consumatore un dolce pasquale prima di tutto soffice, ma soprattutto avvolgente ed intrigante al palato.

https://gustificio.com

La Colomba Olivieri 1882

Dopo il sostegno agli ospedali del vicentino nel 2020, durante la prima emergenza sanitaria, il Brand pluripremiato per i propri lievitati quest’anno sostiene la Fondazione Città della Speranza per aiutare i bambini ucraini. La Colomba Olivieri 1882 è il dolce pasquale per eccellenza, una nuvola di burro, uova e farina, ricoperta da una glassa arricchita con mandorle che, al primo morso, fa percepire una leggera croccantezza seguita da una sofficità incredibile. Ha una doppia lievitazione di oltre 48 ore ed è una colomba 100% lievito madre. Ricca ma raffinata al gusto ed estremamente digeribile grazie alla lunga lievitazione e all'utilizzo di materie prime di alta qualità, non ha conservanti, semilavorati, aromi, grassi vegetali ed è realizzata interamente a mano. Per il 2022 viene proposta nei gusti: Classica, Tre Cioccolati, Albicocca e Caramello Salato, Cioccolato Bianco e Frutti di Bosco, Amarena, Pera e Cioccolato, Pesca, Mela Uvetta e Cannella.

https://www.olivieri1882.com

Pasticceria & Gelateria Mille

Nella pasticceria di Verolanuova (Brescia), per il dolce di Pasqua viene realizzato un impasto morbidissimo con lievito madre, unito ad una lunga lievitazione e all’utilizzo di ingredienti d’eccellenza: farine Molino Pasini, burro francese, uova da galline allevate a terra, miele a Km 0 Edoardo Mombelli, pregiata vaniglia bourbon del Madagascar e canditi di frutta artigianali. Quest’anno disponibili in tre golose varianti da 900 g: classica con uvetta, canditi di cedro e arancia; con albicocche semicandite; al pistacchio, con lamponi semi canditi e glassa al pistacchio, accompagnata da un barattolo del nostro cremino speciale di pistacchi.

https://gelateriamille.it

La Pasqua di Pica Milano

Il Campione del Mondo di Pasticceria 2021 Massimo Pica, pastry chef del brand, per Pasqua propone la sua Colomba a base di lievito madre, 72 ore di lievitazione, alveolatura perfetta, sofficità ed estrema freschezza. Oltre all’impasto tradizionale, con arancia candita, mandorle e granella di zucchero, la Colomba Pica Milano viene proposta nella ancora più ricca e golosa variante al Cioccolato e Marroni, con marroni in pezzi, ricoperta di glassa al cioccolato fondente e decorata da perle di cioccolato. Ma il pastry chef campano non dimentica le sue origini, con la sua fedelissima versione della Pastiera, direttamente dall’originale ricetta napoletana. Una sontuosa torta a base di grano cotto, ricotta e canditi, che profuma di fior di arancio e che Pica Milano propone nei tre formati classico, monoporzione e mignon. E dopo aver vinto il primo posto all’ultima Coupe Du Monde de la Patisserie Lione 2021 e conquistato il podio al Sigep 2020, non possono mancare le Uova di Cioccolato. Realizzate in cioccolato al latte o fondente, in pochi esemplari che le rendono ancora più esclusive, prediligono linee essenziali a favore di un gusto unico di assoluta qualità.

https://www.picamilano.it

Pasticceria Martesana

Colombe, uova di cioccolato e una versione meneghina della pastiera napoletana. Quest’anno tra le proposte delle colombe, ritroviamo la tradizionale, quella cioccolato e pistacchio e per la prima volta Martesana introduce l’inedita con fichi del Cilento, cioccolato fondente e mandorle tostate, confermando l’esperienza e l’artigianalità della pasticceria milanese nei lievitati. Sul banco dei dolci di Pasqua non possono mancare, naturalmente, le Uova di cioccolato, realizzate solo con cacao raccolto in piantagioni che rispettano le migliori pratiche agricole, e la pastiera, nelle due versioni napoletana classica e milanese con riso Carnaroli. Per le uova le new entry del 2022 sono cioccolato bianco e granella di pistacchi e l’Uovo Senza Frontiere a sostegno della Onlus Medici Senza Frontiere.

https://www.martesanamilano.com

Le colombe di Pasticceria La Primula

La proposta della Pasticceria La Primula di Treviglio (Bg) ha trovato una naturale evoluzione nel nuovo brand "MADRE". Lunga fermentazione, questo il “segreto”: tanta cura, pazienza e attenzione al dettaglio. Delicata, armoniosa, morbida, niente conservanti chimici. Nella linea di Colombe 2022 a cura di Mattia Premoli ritroviamo le referenze con

ingredienti particolari che in questi anni ne hanno caratterizzato il successo, insieme ad una novità, la Colomba Fragoline e Pepe del Sichuan. Si potranno, inoltre, gustare gli apprezzatissimi gusti: Tradizionale, Fragoline e Pepe del Sichuan, Cioccolato e Olive Taggiasche Candite, Basilico e Limone Costa D'Amalfi IGP, Cioccolato Ruby Amarene e Bacche di Goji, Pesca e Albicocca. Le novità però non finiscono qui: l’idea di Mattia Premoli è quella di stimolare la degustazione della colomba con il food pairing, per avvicinarsi all’arte della mixology. Le colombe potranno infatti essere acquistate in abbinamento a pratiche fialette di cocktail "ready to drink", da completare con acqua tonica e ghiaccio. Ricette autentiche con sciroppi alla frutta selezionati e premiati distillati garantiscono un prodotto di altissima qualità.

https://www.laprimula.biz/shop

Le colombe di Artigiano in Fiera

La piattaforma digitale di Artigiano in Fiera è la vetrina inedita per scovare prodotti artigianali adatti alle occasioni speciali, come le feste di Pasqua. Sulla piattaforma di Artigiano in fiera è infatti possibile acquistare anche le creazioni del Maestro napoletano Sal de Riso: tra le numerose declinazioni della sua colomba pasquale troviamo quella ai Tre Cioccolati Gianduia, farcita con crema gianduia e gocce di cioccolato bianco, latte, fondente e nocciola. Ma non mancano la Classica Mandorlata, la CremDeRì, la Stregata, la Limoncello, la Foresta Nera, la Tiramisù. C’è anche la colomba siciliana, quella di Francesco La Giglia e Sebastiano Piazza dell’azienda Terra Siciliae, che propongono una Colomba farcita al Pistacchio con la sua lievitazione di 48 ore, farcita con crema di pistacchio al 30% e ricoperta da una glassa di cioccolato fondente e granella di pistacchio. Il bergamotto, invece, regna sulla colomba dell’Azienda Agricola Patea, in Calabria, che produce un lievitato con crema aromatizzata proprio con i profumi dell’agrume più prezioso del territorio. Incartata a mano, questa colomba si contraddistingue per la lenta lievitazione di 48 ore e per l'alta qualità delle materie prime, nel pieno rispetto della tradizione dolciaria calabrese.

https://artigianoinfiera.it

San Domenico di Imola

Il San Domenico di Imola (Due Stelle Michelin) ritorna con i grandi lievitati di Pasqua, quest’anno nella versione Classica e in quella Fragole e Cioccolato. Lo Chef Max Mascia e il pasticcere Giovanni Mattina assieme a tutta la brigata del ristorante, scelgono materie prime di altissima qualità da piccoli produttori locali, per un impasto lievitato almeno 20 ore. La Colomba Classica è caratterizzata da profumi mediterranei grazie ai canditi di arancia, limone, bergamotto e mandarino. I sentori agrumati si abbinano alle gelatine d’albicocca, che donano al lievitato un tocco di freschezza e dolcezza intensa. Accanto alla Classica, ecco la Colomba Fragola e Cioccolato: un abbinamento dolce e armonioso grazie all’utilizzo di piccole fragoline di bosco candite e cioccolato fondente al 55%, ricoperta da una glassa alle mandorle e nocciole al cacao.

https://www.sandomenico.it

La Colomba del Maestro Claudio Gatti

La Pasticceria Tabiano, guidata dal Maestro Claudio Gatti, celebre soprattutto per le sue focacce, prodotto di punta che si rinnova di anno in anno con ingredienti sempre ricercati all’insegna della genuinità e del benessere, quest’anno propone la Colomba ai dieci zuccheri naturali biologici, completamente priva di sale nell’impasto, la Colomba “Innovazione”, realizzata con un blend di farina di grani antichi e farina biologica delle coltivazioni della Food Valley di Parma, la Colomba dedicata alla via Francigena, che riprende idealmente il pellegrinaggio dal cuore della via Francigena, la Colomba dei Templari, all’interno una farcitura realizzata con il “caffè dei poveri”, la cicoria. https://www.pasticceriatabiano.it

Pasticceria Lorenzetti

Fondata nel 1970, è tra le più rinomate pasticcerie del veronese a San Giovanni Lupatoto. Daniele Lorenzetti, Maestro pasticcere Ampi, lavora con un lievito madre del 1960 e da quando è entrato nella gestione della pasticceria ha bandito per sempre conservanti e coloranti. Le colombe proposte per Pasqua 2022 sono la Colomba con Albicocche, con morbidissime albicocche semicandite, farina integrale macinata a pietra e zucchero moscovado, la Colomba Classica artigianale, arricchita di canditi all'arancia, ricoperta di glassa e golose mandorle, la Colomba Al Gianduia, con cioccolato fondente e nocciola IGP, la Colomba Pere e cioccolato, ricoperta da un’ottima e irresistibile glassatura a base di cioccolato bianco e arricchita con cubetti di pera e gocce di cioccolato fondente, e la Colomba al Recioto, realizzata con il vino Recioto, tipico della tradizione veronese che gli dona il profumo e il sapore caratteristico.

https://www.pasticcerialorenzetti.com

Bonfissuto

La pasticceria Bonfissuto di Canicattì di Giulio e Vincenzo Bonfissuto, con la loro passione per i dolci e le specialità siciliane, quest’anno propone sia le Colombe, in versione Tradizionale e 18 carati, dall'impasto soffice a lievitazione naturale con una copertura di cioccolato fondente, pezzi di cioccolato di Modica e foglie d’oro alimentare 18 carati, che le Uova di Cioccolato, in due versioni: una con cioccolato al pistacchio e copertura di pistacchi e una di finissimo cioccolato al latte ricoperto con croccanti mandorle di Sicilia. https://www.bonfissuto.com

Le colombe del Maestro Giancarlo De Rosa

Il Maestro Lievitista Giancarlo De Rosa presenta tre nuove referenze in una veste grafica totalmente rinnovata: la Colomba tradizionale dedicata a chi vuole riassaporare il sapore di una volta, la Colomba con frutti di bosco e cioccolato bianco per i più golosi che hanno voglia di sperimentare, e infine la Colomba al cioccolato e gianduia, dedicata a coloro che proprio non possono fare a meno del cioccolato. Il tutto racchiuso in un pack elegante e contemporaneo, accompagnato da una romance card dedicata: perfetto da regalare e da regalarsi. Emblema delle creazioni di Giancarlo De Rosa è la lievitazione: una vera e propria scienza che il Maestro De Rosa ha studiato per anni, fino ad assimilarla e renderla una disciplina a tutti gli effetti. Il risultato è un prodotto equilibrato, aromatico, grazie anche all'utilizzo di farine provenienti da grano coltivato direttamente dal Maestro sui propri terreni di famiglia, nella zona tra i Giardini di Ninfa e il Parco Nazionale del Circeo, in provincia di Latina. Qui Giancarlo De Rosa coltiva grani antichi in combinazione a grani moderni, che ben rispondono alle esigenze della pasticceria contemporanea.

https://www.giancarloderosa.com

La Pasqua di Rinaldini

Roberto Rinaldini, Maestro Pasticcere pluricampione del mondo, anche quest'anno non lascia niente al caso, proponendo personalissime versioni del più tradizionale dei dolci pasquali, declinandolo in tre diverse interpretazioni gourmet ma anche piene di stile. I segreti del suo lievitato che unisce contemporaneità, tradizione, stile stanno nella lievitazione, lenta e totalmente naturale, che prevede l’utilizzo di lievito madre e dona ai dolci pasquali del Maestro sofficità e morbidezza fuori dal comune, oltre all’accurata selezione degli ingredienti, come frutta candita, Vaniglia Bourbon del Madagascar e Fava di Tonka. Tre le versioni: Colomba N.1: classico d'autore; Colomba N.2: il sapore della primavera, dall’impasto impreziosito da fragoline di bosco e albicocche semicandite e Fave di Tonka; Colomba N.3: goloso cioccolato, amarene e pistacchio. Non mancano poi i grandi classici, come le Uova finemente decorate, l’OVO, un vero guscio d'uovo svuotato, lavato, sterilizzato e accuratamente lavorato, riempito con un cuore di cioccolato bianco avvolto da uno strato di finissimo cioccolat; la Pastiera e la 81⁄2 Cake, un dolce a lievitazione naturale al profumo di vaniglia con pere, scorze di arancia, albicocche e amarene semicandite.

https://www.rinaldinipastry.com

Le “bombe” di Pasqua di Paolo Griffa: un fiore al posto della miccia come simbolo di pace

Choco Bomb è realizzata con una copertura di cioccolato fondente colorata di grigio e all’interno della confezione sarà presente il martello in legno, indispensabile per scoprirne il ripieno: una Ganache al pralinato nocciola, nocciole piemontesi IGP, Pailleté Feuillatine e zucchero effervescente. Come ogni uovo di Pasqua che si rispetti, non manca la sorpresa: in 4 delle Easter Bomb di Paolo Griffa ci sarà il Golden Bomb Ticket, che permetterà ai vincitori di godere di un pomeriggio in Val Ferret, alla scoperta delle erbe spontanee e di un Pic Nic bucolico. Sarà inoltre disponibile Dynamite, il salame di cioccolato a forma di dinamite con Cioccolato Sur del Lago, nocciole PiemonteIGP e Caffè Jamaican Blue Mountain. Dynamite è confezionato in una scatola di legno, realizzata a mano da artigiani italiani e per questo eventuali imperfezioni nella realizzazione ne determinano l’unicità. https://paologriffa.com

Di Stefano

È il bianco il colore scelto da Di Stefano per la Pasqua 2022, emblema della luce calda del sole che si specchia sul mare e sulla pietra bianca della Sicilia. Se la Colomba Mandarino Tardivo di Ciaculli & Fondente, equilibrio di gusto fra i profumi degli agrumi di Sicilia e la rotondità della fava di cacao, nasce dalla voglia di far conoscere una materia prima davvero pregiata come questo agrume, detto anche "marzuddu" (di marzo), le Colombe Gluten Free ai gusti Cioccolato siciliano in gocce e Mandorlato siciliano continuano un percorso di ricerca e sperimentazione sempre più attento alle esigenze dei celiaci. La prima è il connubio perfetto per chi ama i sapori semplici ed equilibrati e un soffice impasto genuino e godurioso allo stesso tempo, mentre la seconda è un classico che conquista per il suo gusto tradizionale e per la sorprendente alveolatura dell'impasto, farcito con profumati cubetti di arance di Sicilia candite, ricoperto da una cupola croccante di zucchero muscovado e mandorle siciliane intere. www.distefanodolciaria.it

Ciacco

Tornano le amatissime colombe di Stefano Guizzetti, quest’anno tre amatissime varianti: Lamponi semi canditi e pistacchio, Classica e Albicocche e cioccolato, più una novità assoluta: Camomilla, Capperi e Limone che riprende uno dei gusti di Ciacco. Una variante speciale e profumatissima, in cui l’infuso di camomilla sostituisce le quantità d’acqua degli impasti della colomba. Accanto alla delicatezza e ai sentori erbacei del fiore, dolcezza e asprezza dei limoni di Corrado Assenza, canditi proprio nel lab di Ciacco, e la sapidità dei capperi di Pantelleria. Tornano anche i babà in vasocottura, con l’inedito Milano – Torino con vermouth e bitter.

https://www.ciaccolab.it

Peck

Peck presenta le creazioni di cioccolato per la Pasqua 2022 del Pastry Chef Galileo Reposo, a partire dalle nuove uova “Double Soul”, dove il cioccolato fondente si unisce a materie prime inaspettate, creando cinque inedite combinazioni di sapori. A queste si aggiungono tre nuovi personaggi di cioccolato: Easter Panda, Gufy e Curious Rabbit che reinterpretano i simboli della Pasqua con leggerezza e originalità, dando vita a un universo giocoso e colorato. Immancabili per questa festività le Colombe di Peck, disponibili nella versione Classica o Ai 3 cioccolati. https://www.peck.it

Le uova di Charlotte Dusart

Si è formata presso la famosa Pasticceria Wittamer a Bruxelles e ha scelto di portare a Milano il suo savoir faire artigianale per offrire alla propria clientela un’ampia gamma di prodotti di alta qualità nel rispetto della tradizione belga. Leit-motiv della Capsule Collection Pâques 2022 è il gusto, perché, come spiega Charlotte, “Oltre il guscio c’è di più!”. Ovetti ripieni in 4 tipologie diverse; tavolette a forma di uova farcite con irresistibili mix come lamponi e arachidi, oppure cocco, lime e mandorla (vegano); o ancora uova che, come sorpresa, nascondono altre uova di cioccolato. Ovviamente il tutto partendo da un cioccolato di alta qualità. A completare la collezione la composizione de “La Gallina dalle Uova d’Oro”, divertente package che ricorda i contenitori in cartone con cui i contadini vendono le uova fresche al mercato, e che è ispirato alla celebre favola di Esopo, 6 golosissime e raffinate uova di cioccolato spolverate d’oro. Le uova di Pasqua sono disponibili in quattro misure diverse e sono fatte con cioccolato fondente monorigine Madagascar 71% oppure un dolce cioccolato al latte. https://charlottedusart.com

Pasticceria Marchesi 1824

La storica pasticceria milanese Marchesi 1824 celebra la Pasqua con una collezione ispirata alla primavera, ai fiori e alla rinascita firmata dal Pastry Chef Diego Crosara. La Colomba classica, simbolo della tradizione pasquale, nata da una sapiente lavorazione, lenta lievitazione con lievito madre di 48 ore e materie prime italiane di eccellenza, come i canditi di arancia siciliana. Le Uova decorate, al cioccolato fondente o al latte, l’uovo mandorlato e nocciolato decorato con fiori edibili, la Campana decorata con ghiaccia reale e pasta di mandorla e gli ovetti stagnolati ripieni.

https://www.pasticceriamarchesi.com

Giorgia Brandolese

A cura di

Indira Fassioni