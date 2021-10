L'amore per la cucina siciliana dalla tv alla carta stampata

Durante il primo lockdown che ha messo in ginocchio tutto il mondo, Giusina come tanti ha passato molte ore a preparare piatti gustosi e appaganti per la sua famiglia, legati soprattutto alla sua terra di origine: la Sicilia. Grazie a una foto dei suoi sfizi di rosticceria pubblicata sui social network, ha ricevuto un invito a realizzare un piccolo format. È nato così “Giusina in cucina”, il primo programma televisivo realizzato solo con l’utilizzo di due cellulari e che oggi conta migliaia di telespettatori. Giusi Battaglia arriva ora in libreria con il suo primo libro “Giusina in cucina – La Sicilia è servita” che ancor prima della pubblicazione ufficiale è entrato nella top10 dei libri di cucina più venduti in pre-order.

La cucina di Giusina è semplice, ma ricca d’amore, racconta una storia, quella di un territorio ricco di preziosissime materie prime, che danno vita a gustosissime ricette. Racconta anche la storia di Giusi, siciliana trapiantata a Milano, dove vive da molto tempo e dove si occupa, in qualità di Senior Press Officer, della sua agenzia di comunicazione. Da buona siciliana, non ha mai abbandonato la passione per la cucina e ha sempre condiviso sui social alcune delle sue ricette.

“Giusina in cucina – La Sicilia è servita” è un excursus all’interno del mondo culinario di Giusina e in particolare nella sua amata Sicilia. Ricette palermitane, ma non solo: tutta la storia enogastronomica di questa splendida regione viene ripercorsa all’interno di 208 pagine da Giusina, che presenta antipasti, primi piatti, secondi, lievitati e dolci. Si va dalla caponata alle arancine, dallo sfincione alla rosticceria, dai buccellati alla cassata al forno. E ancora briosche, pasta con i tenerumi, anelletti alla palermitana, involtini di carne e pesce spada, cassata al gelo di anguria, cannoli.