La proposta dello chef Eugenio Roncoroni: il delivery di Al Mercato Street

Una proposta gastronomica studiata appositamente per il delivery: è questa l’essenza di Al Mercato Street , il nuovo progetto dello Chef Eugenio Roncoroni nato a seguito delle nuove norme dovute all’emergenza sanitaria, in attesa di poter rialzare le serrande del ristorante Al Mercato Steaks & Burgers .

Un menù speciale pensato ad hoc per l’asporto e la consegna a domicilio, che comprende una nuova linea di hamburger ispirata ad una concezione più semplice e golosa dei “deli” americani, le tipiche tavole calde statunitensi.

Ingredienti essenziali, dimensioni e prezzi più contenuti ma un punto centrale sempre importante: mai rinunciare alla qualità. Dal “classico” Deli Burger Al Mercato, composto da carne, pomodoro, cipolla fritta e salsa speciale, alla proposta di Chef Roncoroni del Deli Fried Chicken Burger, per gli amanti del pollo fritto, fino al Deli Beyond Veggie Burger, per vegetariani.

Immancabili le fries, declinate in tre versioni: classiche, al tartufo e parmigiano e “spicy”, oltre agli onion rings.

“Con questo progetto - afferma Eugenio Roncoroni - volevo rimanere fedele alla filosofia e allo spirito che hanno contraddistinto Al Mercato per dieci anni. La difficile situazione che stiamo vivendo ci ha insegnato che, se mutano le abitudini, è necessario essere pronti ad attuare un cambiamento che vada nella stessa direzione: è così che ha preso vita Al Mercato Street”.

Nel nuovo menù dedicato al delivery sono presenti anche altri “must” dello street food, in linea con l’autentico approccio in stile Al Mercato, da sempre aperto a contaminazioni culinarie da tutto il mondo.

Nelle Al Mercato Asian BBQ Ribs la tradizione dei barbecue americani incontra i sapori orientali grazie all’utilizzo della salsa hoisin, di ispirazione asiatica, mentre le Al Mercato Spicy Chicken Wings sono servite con una salsa agrodolce “home-made”, unita alla “sweet chilli sauce”, cosparse con una granella di “bacon” che le rende ancora più irresistibili.

La Cole slaw, una sorta di insalata russa in versione americana, viene proposta in accompagnamento alle costine di maiale e alle alette di pollo. Si tratta di un piatto a base di carote, cavolo cappuccio e mele, il tutto condito con yogurt e senape in grani.

Fondamentale l’attenzione riservata alle salse: dalla maionese al pollo arrosto alla salsa bernese, tutte le ricette sono studiate e realizzate dallo Chef Eugenio Roncoroni.

Di Indira Fassioni