7 donne, 7 chef, 7 storie: è pronta a partire la prima edizione di “IRPINIA, FEMMINILE AL PLURALE”, un ciclo di cene a più mani che nel corso dell’anno vedrà protagoniste 7 donne chef che fanno parte della community di Teritoria, la prima guida dell’ospitalità impegnata, guidata da Alain Ducasse, che riunisce ristoratori, albergatori e viaggiatori impegnati in un'ospitalità autentica e sostenibile, per condividere la missione di inventare un turismo che faccia amare il mondo.

A ideare il format, le chef Michelina Fischetti e Serena Falco (premiate con 1 Stella Michelin e 1 Stella verde nel 2023) del ristorante Oasis Sapori Antichi, situato a Vallesaccarda, piccolo borgo di circa 1300 abitanti nell’entroterra campano, baciato dalle dolci colline irpine a metà strada tra la costa Tirrenica e quella Adriatica, la cui filosofia si basa sull’accoglienza calorosa, incarnata nel motto “Sentitevi a casa” e sulla lunga tradizione familiare e locale della famiglia Fischetti.

La cucina di Oasis Sapori Antichi si distingue per la sua costante ricerca della qualità nelle materie prime e per l’utilizzo predominante di prodotti locali e stagionali. La proposta gastronomica, infatti, riflette una cucina che è in sintonia con i cambiamenti che avvengono in natura e con la stagionalità delle materie prime per esprime al meglio un’idea di cucina etica e sostenibile.

Il format

Le due chef, per la prima volta, apriranno le porte della loro cucina a 5 colleghe chef, che si susseguiranno nei prossimi mesi. L’iniziativa permetterà di conoscere la cifra stilistica delle protagoniste, ma anche la loro vita ai fornelli, attraverso un percorso culinario a tavola che si prospetta un confronto e allo stesso tempo un’integrazione di forti identità. Ogni serata sarà anche caratterizzata dall’accompagnamento di vini di produttrici vinicole del territorio, così da celebrare al meglio il tema femminile e proporre i giusti abbinamenti agli inediti menù.

Un’emozionata Michelina Fischetti commenta: “Io e Serena, siamo molto orgogliose di poter ospitare nella nostra cucina cinque meravigliose colleghe che hanno accettato il nostro invito e che come noi hanno accolto con entusiasmo questa iniziativa nata in sinergia con Teritoria, community di cui facciamo parte dal 2021. Siamo felici di poter raccontare la nostra storia assieme a quella delle varie chef ospiti attraverso piatti che andremo a realizzare per rendere unica ogni serata”.

“IRPINIA, FEMMINILE AL PLURALE” nasce dal desiderio di voler accendere i riflettori sul ruolo delle donne in cucina. “Per le donne la pratica di questa professione è sicuramente caratterizzata da un grado di fatica e complessità maggiore rispetto a quella dei nostri colleghi uomini” commenta la giovane chef Serena Falco. “Partecipare a questo ciclo di eventi ci offre un’occasione unica per non solo proporre i nostri piatti e la nostra identità gastronomica ma soprattutto per onorare e omaggiare il lavoro straordinario delle tante donne in cucina”.

Gli appuntamenti e le chef ospiti

Il primo appuntamento è in programma per martedì 21 maggio alle ore 20.30, quando ad affiancare Michelina e Serena arriverà Cristina Bowerman di Glass Hostaria a Roma (Una Stella Michelin). La dirompente e anticonformista chef, da sempre impegnata nel rappresentare un role model per le donne nella ristorazione e nel supportare associazioni femminili, apporterà la sua storia e la sua filosofia gastronomica per costruire insieme alle padrone di casa un menu di 7 portate. Ad arricchire il racconto, e a studiare il giusto abbinamento vini, ci penserà la produttrice Marianna Mazzariello della cantina irpina “Tenuta Madre”.

