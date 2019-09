La paella e la sua Giornata Mondiale

1 di 8 Istockphoto 2 di 8 Istockphoto 3 di 8 4 di 8 Istockphoto 5 di 8 Istockphoto 6 di 8 7 di 8 Istockphoto 8 di 8 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Nel corso del tempo la Paella è diventata un punto di riferimento della gastronomia spagnola. Ma qual è la sua storia e come si è tramandata negli anni di padre in figlio? La Paella è essenzialmente l’unione degli elementi culinari presenti nella zona di Valencia: verdure fresche, pollo, anatra e coniglio provenienti dalle campagne limitrofe si sposavano alla perfezione con il riso della zona Albufera (che tradotto significa laguna) caratterizzata dalla forte presenza di risaie.



Il nome Paella ritrova le sue origini nella pentola che si utilizza per prepararla: una padella il cui manico è stato sostituito da due maniglie per sostenere il peso della pietanza. Quando nasce? La prima Paella di carne è datata tra il XV e il XVI secolo quando, per la necessità dei contadini di avere un pranzo facile da trasportare e veloce da preparare, si pensò di unire gli ingredienti presenti nelle zone limitrofe e creare un piatto completo che donasse le energie necessarie per affrontare lunghe e pesanti giornate di lavoro.



Ma torniamo ai giorni nostri. Oggi, il giorno che la festeggia, conquisterà il mondo intero con workshop organizzati anche dal Regno Unito, dall’Argentina, dalla Cina e dalla Russia. Il cuore pulsante della festa sarà la famosa Plaza del Ayuntamiento di Valencia, dove sono stati organizzati eventi che coinvolgeranno oltre 1000 persone e show cooking tenuti dai migliori chef della regione.



Il Paella Day è stato organizzato dopo un lungo dibattito in merito agli ingredienti ufficiali della Paella: negli ultimi anni la ricetta originale è stata più volte reinterpretata con l’aggiunta di ingredienti assolutamente proibiti o con l’assenza di altri che erano fondamentali. Proprio per questo motivo durante lo scorso Paella Day, la comunità valenciana ha deciso di rivelare gli ingredienti e i segreti della preparazione della Paella. Questi gli ingredienti ufficiali: coniglio, pomodori di taglia media, fagioli bianchi, fagioli di Lima, peperoncino dolce, zafferano, rosmarino, olio, sale, acqua. A cui è importante aggiungere alcuni ritenuti speciali e facoltativi, come l'anatra, il carciofo e le lumache, e altri che però sono ancora oggetto di discussione, come le rondelle di limone e l'aglio.



http://worldpaelladay.org/en/home/



Di Indira Fassioni