La Nazionale Italiana Cuochi al MI View Restaurant di Milano

L'occasione è l'annuale Corporate Meeting della Federazione Italiana Cuochi, che incontrerà soci e partner per analizzare l'andamento 2019 e impostare le linee guida 2020. La serata si concluderà con uno scenografico Dinner Show, nel corso del quale il Team azzurro, guidato da Gaetano Raguni, illustrerà le sue nuove creazioni, connubio perfetto tra la migliore tradizione gastronomica italiana e l'innovazione, con le eccellenze del nostro territorio sempre protagoniste.



Lo scorso anno, la Nazionale Cuochi ha conquistato il posto più ambito sul podio internazionale, aggiudicandosi in Lussemburgo la Medaglia d'Oro nella Culinary World Cup 2018, la competizione culinaria più importante del mondo, che ha visto impegnate trenta squadre di diverse nazioni e oltre duemila partecipanti, tra singoli chef e squadre regionali.



Il presidente della Federcuochi Rocco Pozzulo, annunciando l'anteprima del 30 settembre, ha sottolineato che "i piatti creati per le prossime competizioni mondiali sono il risultato del continuo lavoro di ricerca del nostro team, che firma ricette di forte impatto visivo e allo stesso tempo promuove a livello internazionale la vasta produzione agricola italiana, prima al mondo per biodiversità e attenzione alla qualità del prodotto. Lo testimonia l'importante risultato dello scorso anno, una vittoria non solo della Nazionale Cuochi ma dell'Italia intera".



La location dove si terrà l’evento è il neonato MI View Restaurant, che ha aperto le sue porte al 20esimo piano della Torre World Join Center in Viale Achille Papa. Con la sua vista sullo skyline milanese, il locale vuole sublimare, attraverso l’altra cucina, prodotti e produttori artigianali genuini e virtuosi selezionati dal team di Artimondo. Insomma, un luogo concepito come polo di una grande comunità unita dalla cultura e ricchezza delle eccellenze artigiane italiane e del mondo.



www.fic.it



Di Indira Fassioni