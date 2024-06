La gelateria di Otranto che è anche etichetta discografica

L’amore per il gelato si unisce a quello per la musica: Francesco Fisotti, che all'attività di maestro gelatiere alterna anche quella di dj e produttore, ha sviluppato l’estetica della sua arte attorno al binomio gelato/clubbing fondando l’etichetta indipendente Quattro Bambole Music. Tra le diverse uscite dell'etichetta spicca proprio la collana “Gelato Italiano”, nata con l'idea di realizzare una colonna sonora che fosse in grado di entrare da protagonista negli spazi della Gelateria. Una compilation che presenta i contributi di diversi artisti, tra disco, house e funk, con diverse sfumature al suo interno, in equilibrio tra “corpo” e “dolcezza”.