La frutta “come una volta”  

I consumatori della frutta, secondo un’indagine realizzata da AstraRicerche per Orogel e presentata in occasione di Macfrut, chiedono che sia di stagione, italiana, saporita, possibilmente di bell’aspetto e che abbia un prezzo ragionevole.

Tra gli aspetti più apprezzati dell’offerta della distribuzione, l’ampio assortimento, gli arrivi giornalieri, la possibilità di scegliere, soppesare, “toccare con mano”, la convenienza, senza tralasciare la sicurezza di un prodotto garantito e controllato.

Alla ricerca della frutta come una volta, Orogel Fresco cooperativa di primo grado del sistema Orogel che gestisce la produzione e commercializzazione di frutta fresca, lancia “Le Meraviglie”. Composta esclusivamente da frutta italiana, di stagione, colta al punto giusto di maturazione, confezionata direttamente all’origine e subito fatta pervenire ai punti vendita.

Orogel Fresco ha selezionato alcune tra le migliori varietà di albicocche, pesche, nettarine, susine, ciliegie, fragole, pere, mele, kiwi e kaki che hanno caratteristiche organolettiche superiori alla media e che arriveranno nei punti vendita secondo un calendario rigoroso che segue i ritmi e i tempi dettati dalla natura.

“Siamo consapevoli – dichiara il presidente di Orogel Fresco Realdo Mastini - che su una pianta non ci sono solo frutti eccellenti, ma intendiamo valorizzare al massimo quella piccola parte di prodotto eccezionale per restituire alle persone il sapore della frutta come una volta e, nello stesso tempo, assicurare un valore economico ancora più giusto ai nostri produttori”.

La struttura cooperativa associa produttori in larga parte frutticoltori delle zone più vocate da Nord a Sud della Penisola.

Coltivazioni sostenibili, ottenute con sistemi di produzione rispettosi dell’ambiente a produzione integrata, biodinamica e biologica, completa tracciabilità e controlli rigorosi sulla salubrità del prodotto, sostenibilità, che significa sia attenzione all’impatto ecologico delle confezioni, sia ai controlli effettuati dai tecnici a supporto dell’attività dei produttori: tutto nel rispetto dei valori etici del lavoro garantiti lungo tutta la filiera.