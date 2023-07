La dolce estate con bontà e bellezza di Iginio Massari

L’estate si fa dolce con i prodotti di stagione di Iginio Massari Alta Pasticceria. Dolci da passeggio, gelati e sorbetti sono tra i protagonisti dell’offerta estiva del Maestro Iginio Massari, che ha creato abbinamenti freschi e gustosi per diverse tipologie di prodotto, in grado di rendere perfetto il momento di una merenda golosa o per concludere in dolcezza un pranzo o una cena a casa.

“I dolci per l’estate generalmente sono base di frutta, ma questa stagione non è di certo un deterrente per chi predilige le preparazioni al cioccolato” racconta il Maestro Iginio Massari. “Presentiamo un’offerta capace come sempre di generare curiosità, ma soprattutto bontà e bellezza in mix di aromi e sapori che stimolano il piacere di consumare qualcosa da sogno e da ricordare nel tempo”.

I dolci da passeggio

Eleganti nei loro vasi trasparenti e realizzati con canoni innovativi, i dolci da passeggio rappresentano i valori della tradizione e dell’innovazione che sapientemente si fondono nelle proposte di Iginio Massari Alta Pasticceria. Sei diverse interpretazioni adatte ad accontentare la gola di tutti, i dolci da passeggio sono una soluzione ideale per accompagnare qualsiasi momento goloso della giornata.

Dall’intramontabile Tiramisù, ripensato in un inedito formato, dove la mousse al mascarpone e caffè si abbina con un savoiardo inzuppato in una bagna al caffè 100% arabica e un dischetto di cioccolato fondente, spolverato con cacao, al classico e originale Babà Esotico, realizzato con piccole sfere di babà, inzuppate con una bagna profumata al lime e rum, immerse in una gelèe al frutto della passione e ananas e accompagnate ad una cremosa mousse al cocco.

Un altro grande dolce rivisitato in chiave contemporanea è la Tarte Tatin, proposta in vaso con mele semi-candite, avvolte da un caramello aromatizzato alla vaniglia con scorza di limone, accompagnate da una panna leggermente zuccherata e da quadratini di sfoglia caramellata. E ancora: il dolce da passeggio al gusto Cheesecake al Lampone, un crumble di frolla con crema cheesecake aromatizzata alla vaniglia e gelèe di lamponi. Infine, per chi predilige i gusti aciduli, ci sono le versioni allo Yogurt e Lampone e Yogurt Arancia Amara: una leggera mousse allo yogurt si unisce ad una confettura di lamponi o arance amare con granola artigianale, a base di fiocchi d'avena e di frutta a guscio tostata, e miele d'acacia.

“Quella dei dolci da passeggio è stata una sfida stimolante” racconta Nicola Massari. “La realizzazione ha imposto una rivoluzione dei canoni estetici e una rivisitazione a livello tecnico dei dolci più classici con un duplice obiettivo: ingolosire e appagare vista e gusto, spostando il momento del consumo dalla tavola a qualunque altro posto”.

I gelati

Sono nove, invece, i gusti dei gelati su stecco di Iginio Massari Alta Pasticceria, frutto della selezione di materie prime di altissima qualità sapientemente combinate dalla famiglia Massari in abbinamenti di gusto sorprendenti: Cheesecake al Lampone, Biancomangiare e Passion Fruit, Cioccolato 70% e Cacao Nero, Fior di Latte, Fior di latte e Caramello Salato, Pistacchio e Fragola, Nocciola e Bergamotto, Crema Limone e Yuzu, Zabaione. A queste proposte si affiancano i gelati biscotto in tre diversi gusti: Crema Pasticciera, Caffè e Strudel.

Tra le novità dell’estate ci sono, inoltre, i gelati in barattolo, realizzati in un comodo formato e ideali per gustare anche a casa un prodotto sempre equilibrato nel gusto e nella consistenza. Sono cinque i gusti disponibili in questo formato: cioccolato fondente, crema pasticcera, nocciola, pistacchio e zabaione.

I sorbetti

L’offerta estiva del Maestro Iginio Massari si arricchisce con i sorbetti su stecco proposti in cinque gusti all’insegna della freschezza e della combinazione di frutta di prima qualità: Lampone e Ananas, Passion Fruit, Limone e Yuzu, Fragoline di Bosco e Ananas, Limone e Basilico.

Di Indira Fassioni