“La 40ena in casa Vanzan”: il libro del bartender per aiutare chi è stato in prima linea 

Un simbolo di ringraziamento per il lavoro svolto per la comunità e per i malati in questi mesi di pandemia: dopo solo un mese dal lancio online del libro a scopo benefico “ La 40ena in casa Vanzan ” del bartender Bruno Vanzan, campione del mondo di flair bartending, la giovane star amata anche sui social ha consegnato a Francesco Galli, CEO del Policlinico di San Donato Milanese (Mi), un assegno del valore di 16.200 .

Una somma che deriva dal ricavato delle migliaia di copie vendute dal libro scritto da Bruno durante i mesi di quarantena, accompagnato dalla sua famiglia nella creazione della campagna social #ACasaConVanzan: un format virale in cui tantissimi followers hanno potuto conoscere i segreti della mixology e la quotidianità di uno dei più conosciuti flair bartender a livello mondiale.

La cifra elargita sarà equamente divisa con l’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo e servirà a potenziare le strutture sanitarie, sostenendo i reparti che in queste settimane sono stati più colpiti dalla pandemia di Coronavirus.

«La consegna dell’assegno al Policlinico di San Donato Milanese è stato un momento davvero emozionante, ho rivissuto in pochi minuti tutte le emozioni che mi hanno spinto a realizzare questo progetto benefico – ha commentato Bruno Vanzan in occasione della consegna dell’assegno – Abbiamo ricevuto una bellissima accoglienza da parte dello Chief Executive Officer Francesco Galli e dal suo splendido team. Inoltre ho consegnato personalmente loro delle copie del libro destinate agli operatori sanitari in cui ho voluto scrivere una dedica: ai veri eroi di questa quarantena, spero che questo sia un messaggio di speranza simbolo di ripartenza! Dopo aver consegnato l’assegno a San Donato, siamo in attesa di conoscere la data in cui potremo raggiungere Bergamo e il suo Ospedale per consegnare anche a loro la somma raccolta tramite la vendita del libro e ringraziarli per il magnifico lavoro svolto».

Nelle 150 pagine che compongono “La 40ena in casa Vanzan”, Bruno racconta della sua esperienza con la mixology e con la televisione: il bartender, infatti, è un noto volto della tv per programmi come “I menu di Benedetta”, “La prova del Cuoco”, “Grande Fratello VIP” ed è ideatore del format tv “Cocktail House”. In più, contiene le ricette dei cocktail preparati nel corso delle dirette social durante la fase di lockdown, la storia dei distillati più famosi e la produzione dei liquori alla base delle proposte.

Ma è anche un libro che narra dell’impegno imprenditoriale di Bruno, dei suoi pensieri più profondi e delle decisioni che ha dovuto prendere nella sua vita, dal punto di vista formativo e professionale; dal lancio di IOVEM, il primo liquore viola che è entrato nelle drinklist dei locali di tutta Italia, a testimonianze di amici, professionisti e imprenditori, che come lui lavorano senza sosta per difendere il settore del Made In Italy durante questo difficile momento.

E poi, ci sono le ricette partenopee della signora Anna, la suocera di Bruno, che hanno allettato la famiglia Vanzan in queste complesse settimane.

Di Indira Fassioni